El exilio reivindica el 20 de mayo con celebración dedicada a la identidad y la memoria republicana

De izquierda a derecha: Maggie Bustamante, Alberto Bustamante, Eloy Cepero, Julio Lago y Ariel Remos; fundadores, miembros y directivos de Herencia Cultural Cubana.

De izquierda a derecha: Ariel Remos Sr. (QEPD), Alberto Bustamante, Laura Kroch, Juez Cobelo y Lucas Zayas-Bazán; fundadores del Founding Board de Herencia Cultural Cubana.

MIAMI. - Entre vitrinas con documentos antiguos, piezas vinculadas a Celia Cruz, música tradicional, tabacos torcidos en vivo y el aroma del café cubano, la organización Herencia Cultural Cubana prepara una celebración especial por el 20 de Mayo concebida como un recorrido emocional por la identidad nacional fuera de la isla.

El evento, previsto en el Doral Cultural Arts Center, coincidirá con el aniversario 30 de la institución y con la entrega de los tradicionales Premios Herencia, reconocimiento dedicado a figuras que han dejado huella dentro de la comunidad del sur de Florida.

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La secretaria de la agrupación, Josephine Novo, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS relató que la idea surgió al coincidir la fecha fundacional de la entidad con el 20 de mayo, considerada la fecha icónica que dio paso al nacimiento de la etapa republicana.

“El 20 de Mayo no es solo nuestro día de la independencia, pero representa un día que actualmente el gobierno comunista quiere ignorar. Quieren borrar ese día de nuestra historia y enfocarse en el primero de enero”, expresó.

La fecha, eliminada oficialmente del calendario cívico tras la llegada del castrismo al poder en 1959, continúa siendo evocada por sectores de la diáspora como símbolo de soberanía nacional y de un periodo que consideran esencial dentro del relato nacional.

Para Novo, conmemorarla en Miami también representa una manera de defender referentes y episodios decisivos de la vida nacional que, según advierte, podrían desaparecer con el paso de los años.

“Celebrar el 20 de Mayo es reconocer la verdadera historia de nuestra madre patria y reprender los cuentos falsos que quieren inculcar en generaciones nuevas de cubanos”, afirmó.

Para Herencia Cultural Cubana, uno de los grandes desafíos actuales consiste en acercar esa identidad a jóvenes nacidos fuera de la Mayor de las Antillas o alejados de determinadas referencias que marcaron generaciones anteriores.

“Con cada año que pasa se vuelve más difícil preservar la memoria de momentos históricos y culturales significativos”, señaló. “Dentro de Cuba existe un movimiento para cambiar la historia y afuera vemos cómo la información se pierde con los años”.

La entrevistada sostuvo que algunas figuras fundamentales ya son prácticamente desconocidas por parte de las nuevas generaciones.

“Muchas personas dentro de la isla ni siquiera saben quién fue Celia Cruz o el impacto que tuvo en la música latina”, lamentó.

Precisamente, la propuesta combinará entretenimiento, tradición y experiencias vinculadas a la cubanía. Los asistentes encontrarán música y gastronomía típica, obras de arte, paella preparada en vivo, café, aperitivos y degustaciones de rones históricos como Guayabita del Pinar y Flor de La Habana.

La jornada incluirá además exhibiciones de libros, documentos y objetos relacionados con la trayectoria artística de la Reina de la Salsa, así como una subasta de obras y joyas organizada junto a Sentir Cubano.

“Queremos que el público viva un paseo por el pasado, presente y futuro de Cuba”, manifestó. “Nuestra actividad no es solo una celebración cultural, sino una experiencia que combina historia, entretenimiento y orgullo por nuestras raíces”.

La noche incluirá además un homenaje al empresario Armando Codina, quien recibirá el Premio Herencia por su aporte al desarrollo de la comunidad cubanoamericana y por su influencia en el crecimiento urbano de Doral.

Cortesía Herencia Cultural Cubana Doral Cultural Arts Center, donde tendrá lugar la celebración. Cortesía Herencia Cultural Cubana

Según los organizadores, la elección del Doral Cultural Arts Center responde también a la estrecha relación entre esa ciudad y la presencia cubana en el territorio.

Novo recordó que el centro cultural fue diseñado por el arquitecto cubano Willy Bermello y destacó la presencia de empresarios, funcionarios y líderes vinculados con el crecimiento económico y político de la zona.

La organización considera esencial tender puentes hacia jóvenes de ascendencia cubana nacidos en EEUU mediante formatos más dinámicos y contemporáneos.

“La mejor manera de conectar con la juventud es presentarles algo que los divierta y que a la misma vez los haga sentir orgullosos de sus raíces”, indicó Novo. “Muchos quizás no buscan activamente reconectarse con su cultura, pero cuando viven una experiencia dinámica, estilizada y relevante para su generación, terminan valorando mucho más sus raíces de lo que esperaban”.

Entre los invitados confirmados figuran la activista Ninoska Pérez Castelló, el empresario Jorge Plasencia, José “Pepe” Cancio, el abogado y ejecutivo César Álvarez, el presidente de Leon Medical Centers Albert Maury, el exalcalde de Miami Tomás Regalado, así como líderes políticos y representantes locales de distintas ciudades, entre ellos J.C. Bermúdez, Christi Fraga, Rafael Pineyro, Nicole Reinoso, Vince Lago, Richard Lara, Omar Blanco, Miguel Gabela, Javier Enríquez, William Marrero, Mónica Pérez, Mari Tere Rojas y René García.

Herencia Cultural Cubana reconoce que impulsar iniciativas enfocadas en la identidad nacional dentro de una urbe marcada por constantes actividades y propuestas representa un desafío creciente.

“El reto es demostrarle a la comunidad que este no es un evento cualquiera, que es algo que merece su atención, su tiempo y su apoyo”, apuntó.

Sin embargo, la institución asegura haber recibido una respuesta positiva por parte de la diáspora.

“Hemos visto mucho interés del público y pensamos que va a ser una noche inolvidable”, comentó.

La agrupación también aspira a convertir esta cita en una tradición anual de mayor alcance, incorporando cada vez más materiales históricos, obras de arte y presentaciones

“Queremos crear una verdadera manifestación de La Habana en Miami”, expresó Josephine.

Herencia Cultural Cubana De izquierda a derecha: Maggie Bustamante, Alberto Bustamante, Eloy Cepero, Julio Lago y Ariel Remos; fundadores, miembros y directivos de Herencia Cultural Cubana. Cortesía Herencia Cultural Cubana

En medio de décadas marcadas por la separación, la nostalgia y la reconstrucción de la identidad fuera del país, la organización considera que mantener vivos determinados símbolos constituye parte esencial de la responsabilidad del exilio.

“Ser exiliado se caracteriza por el desarraigo”, reflexionó. “Nuestra responsabilidad es no permitir que, en medio de esa separación, perdamos las cosas que hacen a nuestra cultura tan especial”.

Para la entidad, la palabra Cuba continúa representando mucho más que un territorio.

“Hoy Cuba representa nuestra madre patria. Nuestra carta de amor sin respuesta. La esperanza de algún día ver la libertad en toda su dimensión.”, concluyó.

Y precisamente alrededor de esa evocación colectiva girará una noche concebida para celebrar no solo el pasado de la isla, sino también los lazos emocionales que varias generaciones continúan preservando lejos de su tierra.