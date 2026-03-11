miércoles 11  de  marzo 2026
Italia sorprende a EEUU y complica el grupo B del Clásico Mundial del Béisbol

Con el resultado, Italia llega a su último compromiso de la primera ronda con la posibilidad de asegurar la clasificación. Un triunfo ante México le garantizaría el pase a los cuartos de final como líder del grupo

Greg Weissert #57 y JJ D'Orazio #28 del equipo italiano celebran una victoria de 8-6 contra Estados Unidos

Greg Weissert #57 y JJ D'Orazio #28 del equipo italiano celebran una victoria de 8-6 contra Estados Unidos

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

HOUSTON.– Italia volvió a sacudir el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Un ponche de Greg Weissert ante Aaron Judge selló la inesperada victoria 8-6 de los europeos sobre Estados Unidos en el Daikin Park.

El resultado permitió a los italianos sumar su tercera victoria en la fase de grupos y asumir el liderato del sector, desplazando a la propia selección estadounidense en la tabla.

Italia construyó la diferencia temprano. Los cuadrangulares de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone marcaron el ritmo ofensivo y ayudaron a abrir una ventaja de cinco carreras durante los primeros cuatro episodios.

“Fue un buen partido para Italia”, reconoció el manager de Estados Unidos, Mark DeRosa. “Teníamos a los jugadores correctos en el plato en los momentos importantes, pero simplemente no lo logramos”.

El dirigente también destacó el desempeño del rival. “Tengo que darle todo el crédito a Italia. No creo que hayamos llegado flojos, el mérito es de ellos”, añadió.

Desde la lomita, el derecho Michael Lorenzen también fue clave para el conjunto europeo al trabajar 4.2 entradas en las que permitió apenas dos imparables y otorgó una base por bolas.

Con el resultado, Italia llega a su último compromiso de la primera ronda con la posibilidad de asegurar la clasificación. Un triunfo ante México le garantizaría el pase a los cuartos de final como líder del grupo.

Una derrota, sin embargo, podría provocar un triple empate que obligaría a definir los clasificados mediante el promedio de carreras permitidas.

De concretarse el avance, sería la segunda ocasión consecutiva en la que Italia alcanza los cuartos de final del Clásico Mundial

FUENTE: Con información de AFP y EFE

