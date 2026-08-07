Broward proyecta usar drones para responder a ataques armados en escuelas

MIAMI. - El distrito escolar de Broward proyecta instalar 42 drones de respuesta táctica en Boyd H. Anderson High School, en Lauderdale Lakes, como parte de un programa piloto financiado por Florida para reducir el tiempo de reacción ante un posible atacante armado.

Los equipos formarían parte de Campus Guardian Angel, una iniciativa de la compañía Mithril Defense. El plantel recibiría 14 cajas de almacenamiento, cada una con tres drones, distribuidas en distintos puntos del campus.

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La institución fue seleccionada debido al tamaño y la complejidad de sus instalaciones, según explicó el superintendente de las Escuelas Públicas de Broward, Howard Hepburn. El objetivo es identificar dificultades técnicas y operativas antes de considerar una expansión a otros centros educativos.

Sin embargo, la iniciativa no estará lista para el comienzo de clases, previsto para el lunes 10 de agosto.

Respuesta controlada a distancia

Los drones permanecerían dentro de compartimentos de carga hasta que un maestro o empleado active una alarma mediante una aplicación o un botón de emergencia. La alerta sería recibida por un centro de operaciones en Austin, Texas, donde personal especializado evaluaría la información y dirigiría los dispositivos.

Por lo tanto, los equipos no actuarían de forma autónoma ni decidirían por sí solos quién representa una amenaza. Operadores humanos controlarían su desplazamiento después de confirmar la existencia de un peligro.

Según la empresa, los drones pueden transmitir imágenes en tiempo real, establecer comunicación mediante altavoces y utilizar luces estroboscópicas, sirenas y sustancias irritantes para desorientar al agresor. También podrían impactarlo físicamente o romper determinados cristales para ingresar a una habitación.

Mithril Defense sostuvo que su tecnología puede alcanzar al atacante en aproximadamente 15 segundos y proporcionar información a los policías antes de que entren al edificio. Esas cifras, sin embargo, corresponden a estimaciones del fabricante y deberán ser evaluadas durante las pruebas.

Tres distritos participan

El Congreso de Florida destinó $557.000 al programa durante el año fiscal 2025-2026. La prueba incluye los distritos escolares de Broward, Leon y Volusia, que recibieron en conjunto 40 compartimentos con 120 drones.

Una solicitud presupuestaria posterior propuso asignar $1,129 millones para ampliar el proyecto a seis escuelas adicionales. El documento también anticipa posibles solicitudes futuras por hasta $5 millones, aunque cualquier expansión dependerá de los resultados obtenidos y de nuevas decisiones presupuestarias.

Florida ha invertido más de $1.300 millones en seguridad escolar durante los últimos años, de acuerdo con el Departamento estatal de Educación.

Esos recursos cubren agentes escolares, infraestructura, sistemas de alerta y otras medidas adoptadas después de la masacre de Marjory Stoneman Douglas High School, ocurrida en Parkland en 2018.

Dudas sobre posibles errores

El proyecto también despierta preocupación entre padres y organizaciones contra la violencia armada. Los cuestionamientos se concentran en la posibilidad de que un operador confunda a un estudiante, empleado o policía con el agresor, además del riesgo de lesiones provocadas por los drones o los agentes irritantes.

Otros críticos consideran que los recursos deberían concentrarse en medidas preventivas, atención de salud mental, control de acceso y comunicación temprana de amenazas.

El distrito tendrá que definir protocolos de activación, coordinación con la Policía, capacitación del personal, protección de datos y responsabilidades en caso de una intervención equivocada antes de colocar los drones dentro del plantel.