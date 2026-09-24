jueves 24  de  septiembre 2026
ACCIDENTE

Dos muertos al incendiarse un Corvette tras choque en Davie

El siniestro ocurrió cerca de College Avenue, afectó el servicio eléctrico y obligó a cerrar parte de Nova Drive

El hecho se registró alrededor de las 4:45 a.m. en la cuadra 6500, cerca de College Avenue

El hecho se registró alrededor de las 4:45 a.m. en la cuadra 6500, cerca de College Avenue

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DAVIE.- Dos personas perdieron la vida la madrugada de este jueves luego de que el Chevrolet Corvette que ocupaban se incendiara durante una colisión con otro automóvil en Nova Drive, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 4:45 a.m. en la cuadra 6500, cerca de College Avenue. Datos preliminares indican que el golpe proyectó el Corvette contra un poste del tendido eléctrico, donde quedó envuelto en llamas. Sus ocupantes fueron declarados muertos en el lugar.

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El segundo carro sufrió daños menores, mientras quienes viajaban en él no presentaron heridas de gravedad. Las identidades de las víctimas todavía no habían sido divulgadas.

El incidente provocó cortes de energía en los alrededores y dejó varios semáforos fuera de servicio. Cuadrillas de Florida Power & Light acudieron a la zona para reparar la infraestructura afectada.

Como parte del operativo, los agentes cerraron los carriles de Nova Drive en dirección este a la altura de College Avenue y recomendaron utilizar rutas alternas. Los correspondientes al sentido oeste permanecieron abiertos.

Detectives de homicidios de tránsito de la Policía de Davie quedaron a cargo de esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el momento, no se ha informado si la velocidad u otro factor contribuyeron a la colisión.

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