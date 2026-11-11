Broward revisa pagos al personal electoral tras reclamos por horas trabajadas

Imagen referencial del trabajo de un empleado en un local para ejercer el sufragio en Florida.

FORT LAUDERDALE.- Trabajadores temporales que participaron en las elecciones de Broward reportaron pagos incompletos una semana después de la votación del 3 de noviembre, lo que llevó a la oficina electoral a revisar reclamaciones y registros de horas.

El supervisor de Elecciones, Joe Scott, reconoció que había personas esperando su remuneración. Explicó que los cambios en el procedimiento, incluidos nuevos requisitos para verificar la identidad de quienes cobran, habían generado dificultades.

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Entre los casos figuró el de Anaya Singleton, quien trabajó más de 100 horas y cuestionó los montos recibidos ante el canal local 7News, el cual confirmó posteriormente que, tras revisar su situación, le entregaron el dinero faltante.

La dependencia indicó que estaba contactando a otros empleados por discrepancias en las hojas de tiempo. Aunque miles ya habían cobrado correctamente, la meta anunciada era resolver los problemas durante esa semana.

El trabajo en los centros de votación comprende responsabilidades distintas. La descripción oficial de puestos de Broward incluye personal que verifica la elegibilidad del elector y entrega la boleta correspondiente, técnicos que apoyan el funcionamiento de los equipos y encargados de coordinar el local.

El esquema publicado por la dependencia contempla diferentes formas de remuneración: algunas posiciones tienen un pago establecido por la jornada y otras, como las de votación anticipada, se compensan por hora. Los montos anunciados para los puestos del día electoral incluyen la capacitación.

Para incorporarse, los aspirantes deben estar inscritos como votantes del condado, completar una solicitud y asistir a un mínimo de cuatro horas de entrenamiento. La oficina aclara que no paga esa preparación a quienes finalmente no trabajan el día de las elecciones.

Quienes tengan diferencias pendientes pueden comunicarse con las áreas de Recursos Humanos, Finanzas u Operaciones. El teléfono general es 954-357-8683. La oficina anunció que permanecerá cerrada el miércoles 11 de noviembre por el Día de los Veteranos.