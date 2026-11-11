Contrato del Seaquarium de Miami-Dade queda en espera entre reclamos de revisión pública

Imagen de archivo de un espectáculo en el Miami Seaquarium, cuyo contrato de transformación permanece pendiente de aprobación.

MIAMI.- El contrato para transformar el Miami Seaquarium quedó en espera después de que un comité de la Comisión de Miami-Dade acordara aplazar su consideración, ante cuestionamientos sobre el tiempo concedido para revisar el documento y los efectos de la marina propuesta.

La decisión se adoptó el martes 10 de noviembre por tres votos contra uno. Según informó el medio público local WLRN, el texto de 249 páginas se había hecho público la noche anterior a la sesión. La comisionada Raquel Regalado se opuso a la demora y advirtió sobre los riesgos que podría representar para la negociación.

HOMENAJE MILITAR La icónica calle Ocean Drive de Miami Beach honra el servicio militar con un desfile y cartas de agradecimiento

El expediente presentado por el condado plantea un acuerdo con Resilient Aquarium LLC para la reconstrucción, operación y mantenimiento del recinto en Virginia Key. Contempla una inversión privada mínima de 100 millones de dólares y otros 10 millones destinados a infraestructura y espacios de uso público.

Las condiciones prevén que los ingresos del arrendamiento se depositen en un fondo de Parques, Recreación y Espacios Abiertos para proyectos de capital a largo plazo y mantenimiento pendiente. También vinculan el cierre de la operación con la resolución o desestimación del proceso de desalojo contra MS Leisure Company.

El documento solicita además dejar sin efecto determinados requisitos del procedimiento, entre ellos el aviso escrito con cuatro semanas de anticipación para considerar un arrendamiento de propiedad del condado sin competencia. Esa petición forma parte del debate sobre las garantías de revisión pública.

El mismo martes, Terra difundió su visión para el lugar. El diseño incluye un acuario de 83.000 pies cuadrados sin mamíferos marinos, instalaciones de investigación y educación, restaurantes y una marina. Uno de sus componentes sería Ocean Walk, un paseo gratuito de tres cuartos de milla junto al agua.

La empresa incorpora además la restauración de la cúpula diseñada por Buckminster Fuller y de Flipper House. Ambas forman parte de un desarrollo que todavía requiere autorizaciones gubernamentales y regulatorias.

La versión del diseño divulgada el 10 de noviembre contempla 295 puestos de atraque y almacenamiento en seco para 552 embarcaciones. También prevé un centro de investigación e innovación marina de 118.000 pies cuadrados en colaboración con la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami.

Entre los objetivos ambientales anunciados por Terra figuran mejorar la calidad del agua y restaurar hábitats de coral y pastos marinos. Estas intervenciones forman parte de los compromisos divulgados por el promotor.

Las objeciones se concentran en el tránsito de embarcaciones y sus posibles efectos sobre los manatíes y la vegetación submarina de la bahía de Biscayne. Durante la discusión también se reclamó mayor oportunidad para examinar las condiciones del acuerdo.

La decisión del comité deja pendiente el avance del arrendamiento. El debate continúa abierto tanto sobre las obligaciones económicas y el acceso a los terrenos públicos como sobre las garantías ambientales para operar la marina.