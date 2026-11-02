Paseo de Halloween termina con un adolescente baleado en Davie

DAVIE.- Un adolescente resultó herido de bala la noche del 31 de octubre mientras paseaba en un carrito de golf con su hermano y varios amigos por Shenandoah, según el relato familiar difundido por las autoridades.

Su padrastro, Abdel Rodríguez, lo identificó como Jeffrey Higdon, de 16 años. Indicó que el disparo le alcanzó un brazo alrededor de las 11:00 p. m. y que el joven regresó herido a su vivienda. Mientras que el Departamento de Policía de Davie (DPD) confirmó que la víctima fue trasladada a un hospital en condición estable.

Los agentes delimitaron con cinta policial el área del bloque 14300 de la calle 20 al suroeste de esa localidad, donde se observó una fuerte presencia de patrullas.

El familiar afirmó que los acompañantes desconocían quién había disparado. En la información divulgada el 1 de noviembre, los encargados mantenían abierta la investigación y no habían identificado sospechosos ni explicado qué provocó el hecho. Piden ayuda de la comunidad con información relacionada al caso.