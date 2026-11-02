Sheriff de Broward reporta $65,000 de una firma cuyo programa promovió

FORT LAUDERDALE.- El sheriff de Broward, Gregory Tony, recibió $65,000 en 2025 del Opioid Training Institute (OTI), una firma de capacitación cuyo programa promovió después ante el estado. La gestión buscaba apoyo para financiar un piloto de $3 millones con recursos de los acuerdos judiciales por la crisis de los opioides, según una investigación de Florida Bulldog publicada el 1 de noviembre.

El reportaje plantea un posible conflicto de intereses porque el funcionario impulsó una iniciativa que podía beneficiar a la compañía que le había pagado. También sostiene que Tony no informó de esa remuneración durante la presentación, una conclusión que el medio atribuye a la revisión del video y a una consulta con un portavoz del consejo estatal.

El ingreso privado está documentado en la declaración financiera enmendada del sheriff, presentada el 26 de agosto de 2026. El formulario identifica a OTI como fuente de los $65,000 y registra por separado los $293,784 que recibió de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

La comparecencia ocurrió el 31 de marzo de 2026 ante el Consejo Estatal para la Reducción de los Opioides. Las actas confirman que Tony participó junto con Rony Shir, decano asociado de la Escuela de Negocios Herbert de la Universidad de Miami. Ambos presentaron una iniciativa de preparación para personal de primera respuesta y abordaron su contenido, formato y supervisión académica. El documento tampoco menciona el pago al funcionario.

OTI forma parte de Zschool, según Florida Bulldog. Esta última empresa ofrece la capacitación en alianza con la Escuela de Negocios Herbert. El curso está dirigido a equipos de emergencia que atienden sobredosis y otras crisis relacionadas con el consumo de opioides.

El administrador de la compañía, J. Henry Scott, explicó a ese medio que Tony había trabajado como consultor en la elaboración y revisión de materiales del programa, y que ya no desempeñaba esas tareas. El sheriff no respondió a las preguntas que Florida Bulldog envió a su oficina de información pública sobre el trabajo remunerado.

Hasta la publicación del reportaje, las agendas del consejo revisadas por ese medio no registraban actuaciones posteriores sobre el piloto. El pago personal al sheriff consta en su declaración financiera; las fuentes revisadas no acreditan que los $3 millones solicitados para la capacitación hayan sido aprobados o desembolsados.