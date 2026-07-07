Hialeah instala su primer medidor inteligente de agua para detectar fugas y evitar facturas elevadas

El alcalde Bryan Calvo durante el trabajo de instalación.

MIAMI.- Bryan Calvo, alcalde de Hialeah , anunció la instalación del primer medidor inteligente de agua de la ciudad, una iniciativa que forma parte de una de sus principales promesas de campaña y que busca modernizar el sistema de medición del consumo, detectar fugas de manera casi inmediata y poner fin a las frecuentes quejas de los residentes por facturas elevadas derivadas de filtraciones no detectadas o lecturas incorrectas.

El propio alcalde participó en la instalación del primer equipo y destacó que el proyecto representa un cambio significativo en la administración del servicio de agua.

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"Acabamos de instalar el primer metro de agua inteligente de la ciudad de Hialeah", afirmó Calvo.

El alcalde recordó que el compromiso de mejorar el sistema de facturación fue uno de los ejes de su campaña electoral.

"Hemos estado más de un año en mi campaña abordando el tema del agua y la importancia de que las facturaciones sean correctas, que solamente se le cobre a los residentes el agua que están consumiendo. Hoy esta promesa se cumple con la instalación de este metro", señaló.

El alcalde Bryan Calvo durante el trabajo de instalación. HIALEAH

Hialeah: 600 medidores inteligentes

Como parte del programa piloto aprobado por el Concejo Municipal el pasado 14 de abril, la Ciudad instalará 600 medidores ultrasónicos inteligentes en propiedades residenciales y comerciales.

Durante un período de seis meses, Hialeah evaluará el desempeño de dos tecnologías diferentes suministradas por las empresas Core & Main LP y Badger Meter, Inc., con el objetivo de determinar cuál ofrece mejores resultados antes de emprender una modernización integral del sistema de medición de agua.

"A lo largo de estos seis meses vamos a decidir cuál de estas dos tecnologías es la mejor para instalarla en todas las casas de aquí en la ciudad de Hialeah", explicó Calvo.

El costo del programa piloto será asumido por ambas compañías, por lo que la implementación no representará gastos para los contribuyentes.

Detección de fugas casi en tiempo real

Uno de los principales beneficios de los nuevos medidores será la capacidad de monitorear el consumo de agua varias veces al día, sustituyendo el modelo tradicional basado en lecturas manuales realizadas por personal de la ciudad.

"La tecnología revisa el consumo cuatro veces al día y mientras que los empleados de la ciudad leen el metro solo va una vez cada dos meses", explicó el alcalde.

Este monitoreo continuo permitirá detectar rápidamente patrones anormales de consumo, especialmente fugas ocultas dentro de viviendas o comercios que muchas veces solo son descubiertas cuando el propietario recibe una factura extraordinariamente alta.

"La tecnología va ayudar a identificar las filtraciones casi instantáneamente, lo que va ayudar mucho a evitar las factura altas", añadió.

Además del beneficio para los usuarios, el nuevo sistema ofrecerá a la Ciudad información más precisa sobre el funcionamiento de la red de distribución, permitiendo responder con mayor rapidez ante reclamaciones y mejorar la supervisión operativa del servicio.

Equipos de medición de agua inteligente instalados en Hialeah. Hialeah

Más transparencia y menos trabajo manual

La nueva tecnología también reducirá la dependencia de las lecturas manuales, aumentará la precisión en la medición del consumo y ofrecerá información más detallada sobre el uso del agua en cada propiedad.

Según la administración municipal, ello contribuirá a disminuir los conflictos recurrentes entre los usuarios y la Ciudad relacionados con errores de facturación, al tiempo que facilitará una gestión más eficiente del sistema.

Calvo insistió en que la modernización permitirá ofrecer un servicio más transparente sin generar costos adicionales para la comunidad.

Respuesta a miles de quejas por las facturas del agua

La iniciativa tiene su origen en una de las primeras decisiones adoptadas por el alcalde tras asumir el cargo.

En enero, al asumir la alcaldía, Calvo emitió una orden ejecutiva instruyendo al director del Departamento de Obras Públicas, Kevin Linskey, a realizar una auditoría integral del sistema de agua de la ciudad, después de escuchar, según dijo, a "miles y miles de residentes" que denunciaban facturas elevadas, medidores presuntamente inexactos, disputas por cobros y problemas operativos que habían deteriorado la confianza en el servicio.

La auditoría reveló entre otras conclusiones que Hialeah realiza actualmente la lectura de aproximadamente 61.500 medidores cada dos meses mediante un equipo de apenas 14 empleados dedicados a esa labor.

De acuerdo con la administración municipal, una eventual modernización del sistema permitiría reducir errores de facturación, optimizar el uso del personal, evitar el desperdicio de agua mediante la detección temprana de fugas y ofrecer mayor transparencia tanto para los residentes como para la ciudad.

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