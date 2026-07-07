martes 7  de  julio 2026
TRAGEDIA

Niño de 19 meses muere tras ser atropellado por la SUV que conducía su madre en West Park

El menor fue trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital, donde fue declarado muerto. El caso continúa bajo investigación

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía.

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía.

POLICÍA PEMBROKE PARK / CANVA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un niño de 19 meses murió tras ser atropellado por la SUV que conducía su madre cuando esta salía de la entrada de una residencia en West Park, en el condado de Broward. Aunque las pesquisas preliminares apuntan a un hecho accidental, el caso continúa bajo investigación.

El incidente ocurrió poco después de las 2:00 p.m. del lunes en una vivienda ubicada en la cuadra 100 de Allen Road, informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

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De acuerdo con los detectives, Ericka Cante Hernandez, de 33 años, conducía una Chevrolet Suburban 2024 cuando iniciaba la marcha para salir de la propiedad. En ese momento, su hijo, Wilson Matias Jr., salió corriendo de la casa y quedó en la trayectoria del vehículo.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Memorial Regional Hospital, donde fue declarado muerto a causa de las lesiones sufridas.

Los investigadores indicaron que, con la evidencia recopilada hasta el momento, todo apunta a que se trató de un hecho accidental y que no existen indicios de una acción intencional.

No obstante, el caso permanece bajo investigación mientras los agentes continúan recopilando evidencias para establecer con precisión cómo ocurrió el atropello y completar las diligencias correspondientes.

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