lunes 22  de  junio 2026
SUCESO

Buscan a automovilista que abandonó la escena tras dejar a un peatón gravemente herido

Testigos aseguran que el responsable se detuvo por unos instantes después del impacto, pidió que llamaran a la policía y luego se marchó. Residentes de la zona auxiliaron al lesionado hasta la llegada de los equipos de emergencia

Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.

Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.

MIAMI GARDENS POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS. - Un residente de Miami Gardens resultó gravemente lesionado durante un incidente ocurrido la madrugada del domingo, cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, según informo el Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD).

Agentes de la Policía de Miami Gardens respondieron a un reporte registrado cerca de la cuadra 19100 NW y la 5th Place, al donde encontraron a la persona tendida sobre la vía.

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De acuerdo con la pesquisa inicial, un sedán no identificado circulaba a gran velocidad por las inmediaciones antes mencionadas cuando golpeó a un adulto que permanecía arrodillado sobre el pavimento.

“La investigación preliminar reveló que el conductor de un sedán no identificado circulaba hacia el oeste a alta velocidad cuando el vehículo impactó a un hombre adulto que se encontraba arrodillado en la vía”, informó Diana Delgado, portavoz de la dependencia policial.

Según los investigadores, varios presentes relataron que quien manejaba el automóvil detuvo brevemente la marcha tras la colisión, pidió a quienes observaban la escena que contactaran a la policía y posteriormente se retiró.

De acuerdo con el reporte oficial, tras lo sucedido, varios residentes corrieron para prestarle ayuda a la víctima y permanecieron junto a él mientras alertaban a otros automovilistas para evitar un segundo percance.

Paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital Aventura, donde permanece en condición crítica pero estable.

El caso continúa bajo investigación. Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información para identificar al responsable. Los datos pueden ser suministrados a MGPD o a Miami-Dade Crime Stoppers a través del 305-471-TIPS.

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