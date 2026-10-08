Buscan a hombre con Alzheimer desaparecido en el suroeste de Miami-Dade

Publicación de las autoridades en referencia a la persona desaparecida.

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó ayuda de la comunidad para localizar a un hombre de 69 años que padece Alzheimer de aparición temprana.

El último paradero conocido de Raymond Williams Carr fue registrado el miércoles a las 3:51 p.m. cerca de la cuadra 10200 de la calle 175 del suroeste del condado.

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Publicación de las autoridades en referencia a la persona desaparecida. CORTESÍA MDSO

Carr mide aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, pesa alrededor de 180 libras, tiene ojos marrones y cabello gris.

Al momento de ausentarse llevaba pantalones cortos rojos de baloncesto y el cordón del mismo color que aparece en la fotografía distribuida por las autoridades. No se pudo precisar la camisa ni los zapatos que vestía.

Su condición médica incrementa la preocupación por su seguridad y la necesidad de encontrarlo cuanto antes.

Quienes posean información pueden comunicarse con la agente K. Fernandez-Roblin a los teléfonos 305-715-3300 o 305-715-3249. También está disponible, de manera anónima, la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade en el 305-471-8477.