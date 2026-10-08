jueves 8  de  octubre 2026
ALERTA POLICIAL

Buscan a hombre con Alzheimer desaparecido en el suroeste de Miami-Dade

Raymond Williams Carr, de 69 años, salió el miércoles por la tarde de una zona próxima a la calle 175 del suroeste

Raymond Williams Carr, de 69 años.

Raymond Williams Carr, de 69 años.

CORTESÍA MDSO
Publicación de las autoridades en referencia a la persona desaparecida.

Publicación de las autoridades en referencia a la persona desaparecida.

CORTESÍA MDSO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó ayuda de la comunidad para localizar a un hombre de 69 años que padece Alzheimer de aparición temprana.

El último paradero conocido de Raymond Williams Carr fue registrado el miércoles a las 3:51 p.m. cerca de la cuadra 10200 de la calle 175 del suroeste del condado.

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Publicación de las autoridades en referencia a la persona desaparecida.

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Carr mide aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, pesa alrededor de 180 libras, tiene ojos marrones y cabello gris.

Al momento de ausentarse llevaba pantalones cortos rojos de baloncesto y el cordón del mismo color que aparece en la fotografía distribuida por las autoridades. No se pudo precisar la camisa ni los zapatos que vestía.

Su condición médica incrementa la preocupación por su seguridad y la necesidad de encontrarlo cuanto antes.

Quienes posean información pueden comunicarse con la agente K. Fernandez-Roblin a los teléfonos 305-715-3300 o 305-715-3249. También está disponible, de manera anónima, la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade en el 305-471-8477.

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