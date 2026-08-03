lunes 3  de  agosto 2026
PERSONA DESAPARECIDA

Buscan a navegante desaparecido tras zarpar desde Cayo Marathon

Dustin Southwick fue visto por última vez a bordo de un bote en una rampa de la calle 33. La Guardia Costera solicita ayuda para encontrarlo

Dustin Southwick, reportado como desaparecido.

Dustin Southwick, reportado como desaparecido.

COLLAGE DLA/ USCG
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intenta localizar a Dustin Southwick, reportado como desaparecido después de salir a navegar desde Marathon, en los Cayos de Florida.

El hombre fue visto inicialmente alrededor de las 8:00 a.m. del sábado en la propiedad donde se hospedaba, según informó el Sector Key West de la agencia federal.

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Horas después, aproximadamente al mediodía, testigos lo observaron en la rampa para botes de la calle 33, desde donde habría zarpado a bordo de una nave identificada como Mauney Marine.

Desde entonces se desconoce su paradero. Los equipos de rescate mantienen las labores de rastreo y difundieron una fotografía para facilitar su identificación.

La institución solicitó la colaboración del público para obtener cualquier dato que permita determinar la ubicación de Southwick o encontrar el bote.

Las personas que puedan aportar información sobre este caso deben comunicarse de inmediato con el Sector Key West al 888-245-9727.

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