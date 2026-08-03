Buscan a navegante desaparecido tras zarpar desde Cayo Marathon

MIAMI.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intenta localizar a Dustin Southwick, reportado como desaparecido después de salir a navegar desde Marathon, en los Cayos de Florida.
Dustin Southwick fue visto por última vez a bordo de un bote en una rampa de la calle 33. La Guardia Costera solicita ayuda para encontrarlo
MIAMI.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intenta localizar a Dustin Southwick, reportado como desaparecido después de salir a navegar desde Marathon, en los Cayos de Florida.
El hombre fue visto inicialmente alrededor de las 8:00 a.m. del sábado en la propiedad donde se hospedaba, según informó el Sector Key West de la agencia federal.
Horas después, aproximadamente al mediodía, testigos lo observaron en la rampa para botes de la calle 33, desde donde habría zarpado a bordo de una nave identificada como Mauney Marine.
Desde entonces se desconoce su paradero. Los equipos de rescate mantienen las labores de rastreo y difundieron una fotografía para facilitar su identificación.
La institución solicitó la colaboración del público para obtener cualquier dato que permita determinar la ubicación de Southwick o encontrar el bote.
Las personas que puedan aportar información sobre este caso deben comunicarse de inmediato con el Sector Key West al 888-245-9727.