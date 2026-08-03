Tres detenidos por el asesinato de auxiliar de American Airlines en Medellín

Una mujer es señalada de participar en el movimiento de recursos obtenidos mediante robos.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en una zona rural de Jericó, en el departamento de Antioquia, donde apareció varios días después.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el empleado de la aerolínea murió por asfixia mecánica.

MIAMI.- Tres señalados integrantes de la banda Los Goteros fueron detenidos por su posible participación en el asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina , auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido durante una escala en Medellín, Colombia.

Los implicados son Andrés Felipe Peña Corrales, de 23 años; William Olave Gamboa, de 31, y María del Carmen González, de 24, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades colombianas.

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Gutiérrez Molina, ciudadano estadounidense de origen salvadoreño, llegó a esa ciudad el 21 de marzo procedente de Miami. Debía trabajar en el vuelo de regreso al día siguiente, pero no se presentó en el aeropuerto, lo que activó las alertas sobre su paradero.

La reconstrucción de los hechos indica que el tripulante de cabina habría sido contactado mediante una aplicación de citas. Posteriormente se reunió con varias personas en un establecimiento nocturno de El Poblado y, horas después, fue trasladado a un motel del área metropolitana.

En ese lugar presuntamente le suministraron un compuesto químico para dejarlo indefenso. La Policía Nacional de Colombia (PNC) atribuye ese método a Los Goteros, grupo dedicado a someter principalmente a extranjeros y apoderarse de sus pertenencias.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en una zona rural de Jericó, en el departamento de Antioquia, donde apareció varios días después. POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Los responsables habrían realizado retiros bancarios y sustraído bienes valorados en cerca de 30 millones de pesos colombianos mientras el hombre permanecía incapacitado.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el empleado de la aerolínea murió por asfixia mecánica. Su cuerpo fue abandonado en una zona rural de Jericó, en el departamento de Antioquia, donde apareció varios días después.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que Peña Corrales huyó inicialmente hacia Ecuador y luego continuó hasta Perú. Una Circular Azul de Interpol facilitó su ubicación en Lima y posterior expulsión hacia Colombia, donde se hizo efectiva la orden de arresto.

Olave Gamboa también fue localizado en la capital peruana y permanece retenido mientras avanzan los trámites para trasladarlo a territorio colombiano.

Ambos son requeridos por homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado.

González fue arrestada en Montería, departamento de Córdoba. Los investigadores la señalan de participar en el movimiento de recursos obtenidos mediante robos. La mujer deberá responder por hurto por medios informáticos y semejantes.

Una mujer es señalada de participar en el movimiento de recursos obtenidos mediante robos. POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

El operativo contó con la participación de la PNC, la Fiscalía General de la Nación, Interpol, la Embajada de Estados Unidos y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el avance del proceso permitirá evitar que el crimen quede impune y planteó la posibilidad de que los acusados también sean reclamados por EEUU.

“Seguramente enfrentarán una pena de muchos años acá en Colombia, pero también, por tratarse de un ciudadano americano al que asesinaron, pueden ser pedidos en extradición por el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó el funcionario.

Las indagaciones permanecen abiertas para identificar a otros miembros de la estructura y determinar si existen más personas afectadas por esa modalidad.

Según los datos recopilados, la red utilizaba plataformas digitales para establecer contacto con sus objetivos, ganarse su confianza y concertar encuentros. Después los dejaba sin capacidad de reacción para despojarlos de dinero, dispositivos electrónicos, joyas y otros objetos de valor.