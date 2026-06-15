Buscan responsables de balacera que hirió a un adolescente en el centro de Miami

Imagen referencial de una patrulla de la Policía de Miami.

MIAMI. – La Policía de Miami (MPD) investiga un tiroteo que dejó herido a un adolescente de 14 años la noche del domingo cerca de Downtown Miami.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 11:11 p.m. en el área del bloque 675 SW 3rd St., donde las autoridades respondieron a reportes de disparos.

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Según los primeros datos divulgados, el menor recibió un impacto de bala en una pierna. Tras resultar herido, logró llegar hasta un negocio cercano para pedir ayuda mientras se coordinaba la respuesta de los servicios de emergencia.

Personas que se encontraban en el área relataron haber escuchado varias detonaciones poco antes de percatarse de la presencia del joven lesionado. Los testimonios forman parte de la información recopilada por los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

Miami Fire Rescue (MDFR) trasladó a la víctima al Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial. Las autoridades informaron que se encontraba en condición estable.

Tras el incidente, agentes policiales establecieron un perímetro de seguridad mientras detectives y especialistas procesaban la escena en busca de evidencias. Varias unidades permanecieron en el lugar durante horas realizando entrevistas y documentando el área.

Hasta el momento, MPD no ha revelado qué motivó el tiroteo ni han informado sobre personas detenidas en relación con el caso. Tampoco se ha precisado si el adolescente era el objetivo de los disparos o si se encontraba cerca del lugar cuando se produjo el intercambio de fuego.

Como parte de las pesquisas, los investigadores revisan grabaciones de cámaras de vigilancia y continúan reuniendo información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

Las circunstancias que rodearon el suceso y la identidad de los responsables continúan bajo investigación. Se pide ayuda de la comunidad con información que ayude al arresto de los involucrados.