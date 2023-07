Buses escolares autorizados a instalar cámaras de vigilancia

MIAMI.- Entró en vigor la ley SB 766 que autoriza a los distritos escolares de Florida a dotar con cámaras de vigilancia a sus autobuses para grabar a los conductores infractores, que no detengan sus vehículos cuando un transporte escolar pare en la vía para que los alumnos lo aborden o bajen del mismo.

Los violadores que no detengan sus vehículos y sean detectados por el nuevo sistema, pueden ser amonestados con 225 dólares de multa si un tribunal lo halla culpable. No obstante, la ley contempla que la infracción, detectada por las cámaras, no sume puntos al carné de conducir de los infractores.