Cada vez menos opciones en el estado para asegurar las casas

“Hemos informado a la Oficina de Regulación de Seguros de Florida de nuestra decisión de dejar de ofrecer pólizas de automóviles, viviendas y generales con la marca Farmers en el estado”, señaló el comunicado emitido por la aseguradora.

De hecho, esta es la séptima aseguradora que se retira de Florida, luego de que Southern Fidelity Insurance Co., Weston Property and Casualty Insurance Co., Lighthouse Property Insurance Corp., Avatar Property & Casualty Insurance Co., St. Johns Insurance Co. y FedNat Insurance Co. hicieran lo mismo el año pasado.

“Esta decisión empresarial era necesaria para gestionar eficazmente la exposición al riesgo. Farmers ofrece seguros a través de varias subsidiarias, y esta decisión se aplica solo a las pólizas emitidas a través de nuestro canal exclusivo de distribución de agencias”, aseguró.

No obstante, el director de Finanzas de Florida, Jimmy Patronis, aseguró que Farmers “rendirá cuentas”.

“He pedido que Farmers Insurance rinda cuentas a los titulares de pólizas de Florida. Quiero un escrutinio adicional sobre esta empresa. Por lo tanto, he ordenado que se profundice en las quejas de Farmers Insurance, y si esas quejas alcanzan cierto umbral, se iniciará una investigación de conducta de mercado que podría dar lugar a la imposición de multas a la aseguradora”, anticipó.

No quedó claro de inmediato qué impacto tendrá la medida de Farmers en el problemático mercado de seguros de propiedad de Florida, donde las aseguradoras han eliminado cientos de miles de pólizas y aumentado las tasas durante los últimos años.

Sin embargo, la ley estatal requiere un aviso de 90 días antes de que pueda informar a los clientes que las pólizas no serán renovadas.

Acorde con el medio The News Service of Florida alrededor de 100.000 pólizas de Farmers podrían ser afectadas, entre viviendas, negocios, automóviles y otros asuntos.

Un informe estatal indicó que, al 31 de diciembre, Farmers Casualty Insurance Co. contaba con 5.835 pólizas de viviendas.

Citizens

La aseguradora Citizens, que es regulada y subvencionada en parte por el estado de Florida, continúa agregando miles de pólizas, ya que aseguradoras privadas deponen clientes y, en otros casos, como Farmers, se retiran del mercado floridano.

Según expertos, con más de 1.120.000 propiedades aseguradas, Citizens parece ir camino a tener serios problemas.

“Con la falta de aseguradoras que ayuden a estabilizar el mercado de seguros en Florida, será muy difícil ayudar a Citizens”, alertó Mario Moreno, presidente de Access Insurance, en Miami.

“Tenemos una precaria red de seguros”, subrayó.

Citizens, que se creó como una aseguradora de último recurso en 2002, ha duplicado el número de pólizas en apenas dos años, lo que, según Moreno, disminuye el poder operativo de la aseguradora.

“No es lo mismo mantener a una familia de tres miembros con 50.000 dólares, que a otra de seis con la misma cantidad de dinero”, reflexionó.

En efecto, Citizens comenzó la temporada ciclónica el 1 de junio con 1.1500 millones de dólares en sus fondos y ganancias, además de 5.400 millones de reaseguro estatal, podría irse a la quiebra si un huracán como Andrew o Ian azota el estado.

Pagar más

Además de la frágil salud financiera de las aseguradoras, hay factores secundarios que indicen en el precio a pagar.

“Florida ha sido lugar de demasiados litigios y demasiadas situaciones fraudulentas sobre supuestos daños a los techos”, comentó el director ejecutivo de la firma reguladora Triple-I, Sean Kevelighan, en un comunicado.

“Estos dos factores contribuyeron enormemente a pérdidas netas, entre 2017 y 2021” a las compañías de seguros, subrayó.

La firma reguladora afirmó que Florida, a quien muchos llaman el paraíso tropical del país, “es un mercado complicado”.

El informe plantea que “tres cuartas partes de los 21,5 millones de habitantes viven en zonas costeras”, según el censo 2022.

Esta situación complica aún más la situación, dada la vulnerabilidad que impone vivir cerca del mar ante el acecho de un huracán.

De esta manera, presenciamos la cercanía de una ‘tormenta perfecta’ que conllevaría a otra alza.

Ese es el caso del sur de Florida, con el área metropolitana del Gran Miami, el impacto financiero será reflejado, en mayor o menor medida, en su próxima factura del seguro de vivienda.

Por ello, bancos e instituciones financieras exigen proteger los préstamos con seguro de viviendas, además de pedir aseguradoras con buenas calificaciones financieras, lo que limita aún más la oferta.

Otros muchos, que no deben préstamos, los que tienen sus viviendas pagadas, optan por no tener seguros, y por ello están expuestos a la clemencia de la naturaleza.

Esos, que mayormente son jubilados y dependen del pago del Social Security “también están expuestos a la búsqueda de financiación si sus viviendas sufren daños, o la ayuda que el Gobierno federal les pueda dar”, reconoció el agente de seguros.

Antecedentes

El mercado de seguros de viviendas en Florida ha tenido múltiples problemas en los últimos años, desde aseguradoras con supuestos problemas financieros y aumentos de tarifas a miles de propietarios que tuvieron que buscar con quien asegurar sus propiedades contra huracanes.

En realidad, esta situación comenzó hace 30 años. Dos meses antes del paso del huracán Andrew, el 24 de agosto de 1992, la prima a pagar por 100.000 dólares de cobertura apenas superaba los 800 dólares.

Desde entonces, el precio a pagar ha subido más de 500%, de 820 dólares al año a 5.000 dólares y con menos beneficios.

El año pasado, el gobernador Ron DeSantis convocó dos sesiones legislativas extraordinarias para atender la abatida red de seguros en el estado y entre las pocas normas que se adoptaron destacó añadir 1.000 millones de dólares al fondo de reaseguro, lo que supuestamente pudiera reducir los costos de los litigios.

Esta norma adoptada obliga a los clientes de Citizens a tener cobertura adicional para inundaciones e incluso a dejar la aseguradora estatal si reciben una oferta cuyo precio no exceda el 20% de lo que pagan.

Al final, cuando un huracán azote y las aseguradoras no puedan hacer frente a los gastos, tanto el Gobierno estatal como el federal tendrán que sacar la chequera y desembolsar miles de millones para reparar los daños de damnificados.