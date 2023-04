Florida: Sin freno la tendencia alcista del seguro de viviendas

El propio gobernador Ron DeSantis encendió las alarmas el pasado día 17 de marzo cuando sugirió que la aseguradora estatal Citizens Property Insurance Corp no ha sido solvente y era posible que no pueda pagar todas las reclamaciones en caso de un gran huracán.

Demasiados clientes

La realidad es que Citizens por ley no puede declararse insolvente. Pero la legislación estatal le permite que, en caso necesario, cobre un recargo a los titulares de sus pólizas e incluso a los de otras compañías, si sus reservas y reaseguros no son suficiente para cubrir las pérdidas tras una temporada de huracanes catastrófica.

Si Citizens agota su superávit y tiene un déficit, “está obligada a imponer nuevas tasas a sus titulares de pólizas y a la mayoría de los clientes de otras empresas del mercado de seguro de propietarios”, explicó Michael Peltier, gerente de relaciones con los medios de Citizens.

En este contexto, el pasado 29 de marzo, la junta directiva de Citizens aprobó una propuesta interna para solicitar a la Oficinas de Regulación de Seguros de Florida (OIR, por sus siglas en inglés) aumentar 14.2% las pólizas de seguros de propietarios de viviendas el próximo año fiscal.

La justificación esgrimida fue que, con la agudización de la crisis del mercado de seguros de viviendas en los últimos tres años, la aseguradora estatal ha triplicado el volumen de clientes, alcanzando las 1.2 millones de pólizas actuales. Una tendencia que se mantendrá por lo que se vaticina que Citizens a finales de 2023 supere los 1.5 millones de asegurados.

“Primas bajas”

“Cuanto más crecemos, mayor es nuestra exposición al riesgo”, dijo Timothy Cerio, director ejecutivo de Citizens.

Asimismo, el ejecutivo afirmó que las tarifas de Citizens “son poco sólidas y artificialmente bajas”. Una idea soportada por un análisis multirriesgo realizado en noviembre de 2022, según el cual la prima promedio de la aseguradora estatal es un 44% inferior a las primas cobradas por otras nueve compañías privadas que suman el 24 % del mercado de Florida.

Es bueno aclarar que la legislatura aprobada durante la sesión especial el pasado diciembre permite a Citizens aumentar hasta un 50% las tarifas del seguro a las propiedades que no caigan bajo la categoría de residencia principal. Es decir, si la OIR aprueba el incremento solicitado por la junta directiva de Citizens, los propietarios de casas de vacaciones y segundas viviendas podrían experimentar un incremento superior a un 14.2%.

Las catástrofes

Las catástrofes naturales se encuentran entre las causas objetivas para justificar las subidas de las pólizas. Solo en Florida el huracán Ian, que golpeó el estado el pasado mes de septiembre, como categoría 4, produjo unos 60.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas.

En el caso particular de Citizens, tras el paso del tercer huracán más costoso registrado en el estado, sus arcas se quedaron con apenas con 4,900 millones dólares, 2.000 millones menos que en las dos últimas temporadas de huracanes, cuando era una empresa con menor exposición al riesgo al tener un menor volumen de clientes.

Las fuerzas destructivas de la naturaleza son también la causa de que varias aseguradoras abandonaran el Estado y del consiguiente aumento de las tasas. United Property & Casualty Insurance (UPC), con sede en Tampa, se declaró insolvente. “De las aproximadamente 135.000 pólizas de UPC, se estima que alrededor 20.000 tengan reclamos pendientes debido al huracán Ian”, indicó Friedlander.

Más subidas

Pero la aseguradora estatal no es la única en tocar las puertas de la OIR para solicitar aumentos de sus tarifas a para el próximo año fiscal. Días atrás, las compañías de seguro Kin Interinsurance Network y First Community Insurance Co. también solicitaron el visto bueno de la oficina reguladora estatal para poder incrementar sus precios. First Community busca un aumento promedio del 44,8%, mientas que Kin Interinsurance Network solicitó un 61,5%.

Se necesita tiempo

Todo esto ocurre en el mercado de seguro de viviendas más caro de la nación. Según el Instituto de Información de Seguro, los floridanos pagan en concepto de póliza de propietario unos 4,231 dólares al año. Una cifra que triplica el promedio nacional que es de 1,544 dólares.

La anterior exposición de datos y hechos no significa que las medidas tomadas en la sesión especial de diciembre de 2022 fueron inefectivas. Según afirmó Mark Friedlander, director de III, “los consumidores de Florida podrían tardar unos 18 meses” en sentir el impacto favorable de los cambios promovidos por la legislatura especial de diciembre”. En estos tres meses trascurridos, aún no se ha creado el clima de negocio atractivo para que las primas de seguro en Florida cambien la tendencia alcista.

Parte de la preocupación es cómo el propietario promedio sobrevivirá este año y medio de subidas de primas - aparentemente justificadas- cuando existe la percepción de que la legislatura estableció nuevas barreras que inclinan la balanza en favor de las compañías de seguro.

@menendezpryce

cmenendez@diariolasamericas.com