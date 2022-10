¿Cadena perpetua o pena de muerte para Nikolas Cruz?

Desde el comienzo del proceso legal que se lleva en el condado de Broward, al norte de Miami, la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Cruz.

Los fiscales del caso argumentan que la decisión de Cruz de cometer el tiroteo masivo más mortífero en una escuela secundaria en el país fue “premeditada y calculada”. La defensa ha sugerido que la acción criminal está relacionada con un trastorno mental del joven.

La conclusión inminente del juicio se produce casi un año después de que el pistolero se declarara culpable de 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato por la masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

En la jornada del lunes del juicio que completa alrededor de un mes se definió la forma cómo serán presentados los factores agravantes al jurado previo a su voto final.

La semana pasada los fiscales exhibieron videos de las entrevistas realizadas a Cruz por expertos en salud mental en las que el imputado habló de manera cruda sobre la planificación de la masacre.

Cruz le dijo al neuropsicólogo clínico Robert Denney que eligió perpetrar el tiroteo en el Día de San Valentín porque “sentía que nadie me amaba, y no me gustaba el Día de San Valentín y quería arruinarlo para todos”.

El Dr. Denney, quien pasó más de 400 horas con Cruz, conceptuó que el joven tiene un trastorno de personalidad antisocial que no cumple con los criterios del trastorno de espectro alcohólico fetal, como lo ha sostenido la defensa, por la adicción de su madre al alcohol.

Los defensores públicos que representan a Cruz pidieron al jurado que tuviera en cuenta su historial problemático, que contempla una vida familiar disfuncional, problemas mentales y de desarrollo de la personalidad.

En cambio, los fiscales presentaron pruebas que demostraban que el pistolero pasó meses buscando información en línea sobre tiroteos masivos y dejó comentarios en las redes sociales en los que expresó de “matar personas”.