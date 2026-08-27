Campus Padrón de Miami Dade College entregará 200 mochilas en feria comunitaria

La actividad tendrá lugar de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el estacionamiento de la sede del Padrón Campus.

MIAMI.- El Campus Padrón de Miami Dade College (MDC) realizará este sábado 29 de agosto su primera feria comunitaria “Celebrando Juntos”, una iniciativa de regreso a clases en la que los primeros 200 niños recibirán mochilas con útiles escolares.

La cita será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el estacionamiento de la sede, situado en el 627 SW 27th Ave., en Miami. Las mochilas fueron donadas por The Education Fund, mientras que los materiales incluidos en ellas fueron suministrados por la Oficina de la alcaldesa de la ciudad.

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La programación combinará orientación académica y entretenimiento para todas las edades. Los asistentes encontrarán un mercado agrícola, food trucks, un zoológico interactivo, una casa inflable, un muro de escalar, pintura de caritas y clases de salsa.

La propuesta artística incluirá demostraciones de Casino D’Primera, presentaciones de talentos locales y música en directo a cargo de Ricky Valido Band. El público también podrá conocer vehículos de la Policía y los bomberos, además de visitar la Biblioteca Móvil del condado Miami-Dade.

Representantes de MDC brindarán información sobre carreras, servicios de apoyo y oportunidades de formación disponibles en la institución. La iniciativa busca acercar esos recursos a los residentes en un ambiente diseñado para compartir y celebrar el comienzo del curso escolar.

Autoridades, profesores, alumnos y aliados del Campus Padrón participarán en la actividad. Entre los invitados anunciados figuran el comisionado de la ciudad de Miami Ralph Rosado; la comisionada del condado Miami-Dade Vicki López, y representantes de The Miami Foundation.

“Celebrando Juntos” forma parte de I AM MDC, la campaña anual que conmemora los 66 años de Miami Dade College transformando vidas mediante la educación. El proyecto también recauda fondos destinados a becas y programas de éxito estudiantil.

La Fundación de MDC invierte cada año más de 25 millones de dólares en ayudas económicas para cerca de 20,000 alumnos, además de otros 10 millones en iniciativas académicas, respaldo al profesorado y propuestas artísticas y culturales.

Con una matrícula superior a 125,000 personas y más de 2.5 millones de exalumnos, Miami Dade College es la institución de educación superior más diversa de Estados Unidos. La feria pretende extender su misión más allá de las aulas y convertir el Campus Padrón en un espacio de encuentro para la comunidad.