Candidata a Concejo de Doral: "Soy una líder dedicada y apasionada por mi ciudad"

Entretanto, su enfoque en la seguridad se basa en la necesidad de mejorar las medidas de control en las calles, aumentar la presencia policial y promover programas que combatan el crimen. También apuesta por incrementar el número de oficiales de la ley.

En cuanto a desarrollo económico, Reinoso plantea la importancia de atraer nuevas empresas a Doral, a fin de crear oportunidades de empleo y mejorar la infraestructura de esta municipalidad fundada hace 21 años.

-¿Por qué Nicole Reinoso da este paso en busca de un escaño en el Concejo de Doral?

Me postulo para el Concejo de Doral con una visión clara y una gran dedicación para mejorar nuestra ciudad. Tengo varios años de experiencia trabajando en entidades de gobierno, por ejemplo, en Doral, y también en el distrito escolar de Miami-Dade. En ambos lugares he tenido posiciones administrativas y por eso creo que tengo la experiencia y el conocimiento que necesita nuestra ciudad para abordar los problemas de una manera efectiva.

-¿Cuáles son en estos momentos los problemas más urgentes, los que requieren más pronta solución en la ciudad de Doral, y cómo usted plantea solucionarlos?

Me propongo reforzar la seguridad de nuestros residentes con una mejor y más eficiente fuerza policial. Para esto, hay que tener en cuenta que la ciudad ha crecido bastante en estos últimos años, y no hay suficientes policías para atender a toda la población que tenemos en Doral. Me gustaría tener más policías. Para ello tocaría revisar el presupuesto. También pienso que debemos tener programas para educar a los residentes que viven en Doral, porque nosotros somos una ciudad de inmigrantes, y tenemos personas que vienen de diferentes lugares del mundo o de distintos lugares de los Estados Unidos. Creo que sería bueno tener programas para poder educar a las personas sobre las normas de tráfico y algunas leyes de la Policía. Con esto, tendremos una ciudad que funcione más en conexión con los residentes.

-¿Esto sería una forma de ayudar a los inmigrantes o personas nuevas en la ciudad en su proceso de adaptación?

Sí, a la gente nueva en la población, y también como una actualización para la gente que ya vive aquí, que conozcan las normas y tengan una oportunidad de poder saber cómo funciona la ciudad. Esto podría ser muy útil para todos.

-Hay dos temas que también son muy importantes en Doral: el tráfico vehicular y el transporte público. Los taponamientos en horas pico siguen ocurriendo y algunos residentes se quejan de un deficiente servicio de transporte. ¿Qué propone frente a estos problemas?

El tráfico es un problema regional. No importa a dónde vayas en el condado Miami-Dade, dependiendo de los horarios, si es por la mañana cuando te diriges al trabajo o por la tarde cuando es tiempo de regresar a casa, los residentes van a encontrar tráfico en cualquier lugar o localidad. Pero lo que podemos hacer localmente es ver las diferentes avenidas que están teniendo más tráfico para ver si podemos poner soluciones inteligentes, usar la tecnología para medir las rutas más ocupadas, y con esto determinar cómo podemos ayudar a un tráfico más fluido.

-Desde que su nombre comenzó a figurar como aspirante al Concejo, usted ha mostrado alguna preocupación por los temas educativos y de seguridad en las escuelas. ¿Hacia dónde apuntan sus esfuerzos en esos aspectos?

Como tengo experiencia de trabajar con la junta escolar, otro de mis propósitos importantes será la seguridad de nuestros hijos, de nuestros alumnos en las escuelas. Eso es primordial y creo que tenemos la posibilidad de seguir trabajando con la ciudad de Doral, pero al mismo tiempo con la junta escolar para usar los recursos que tenemos entre ambos, y así proteger a nuestros hijos y alumnos, y tener una comunidad segura y feliz entre esas dos partes del gobierno.

-¿Cómo se concretaría ese programa entre Doral y la junta escolar?

Podemos, como ciudad, tener talleres con los padres y los estudiantes para crear un ambiente seguro y tener una línea de comunicación directa para que los padres y los estudiantes se sientan cómodos al reportar ciertas cosas que pasan en los colegios. De esta manera, las autoridades podrán tener conocimiento previo de cualquier incidente que esté a punto de ocurrir y hacer algo oportuno con los directores y funcionarios principales de nuestras escuelas. Pero siempre manteniendo una línea de comunicación y buscando tener esa relación abierta entre la ciudad de Doral y la junta escolar para poder trabajar juntos por el beneficio de nuestros hijos y estudiantes.

-En Doral, la posible construcción de una nueva planta recicladora de basuras sigue generando controversia, especialmente después del incendio del incinerador de Covanta el año pasado. ¿Cuál es su postura respecto a esta situación?

Esa planta no puede regresar a la ciudad de Doral. Sé claramente que ese trámite y la decisión final dependen del condado Miami-Dade. Son ellos quienes tienen que decidir, pero nosotros tenemos el compromiso de representar a nuestros residentes y ayudar a la ciudad a defenderse para no tener más un basurero como este en Doral.

-¿Qué otros programas se propone impulsar si llega al Concejo?

Quería cerrar diciendo a las personas de la tercera edad que tenemos en nuestra comunidad, que ellos para mí son un grupo bien importante, y por eso tendremos programas comunitarios que los van a beneficiar. También quiero trabajar fuerte en diferentes funciones para mejorar nuestros negocios y el comercio, que son un motor importante en nuestra ciudad.

Biografía

Nicole Reinoso se desempeña como directora ejecutiva de Uso de Tierras y Asuntos Intergubernamentales en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, un cargo que ocupa desde 2023.

Su trayectoria incluye haber sido jefa de Gabinete de la Junta Escolar de Miami-Dade para el Distrito 5, con Dan Espino (2022-2023) y Christi Fraga (2020-2022), hoy alcaldesa de Doral. Anteriormente, fue asistente legislativa de Fraga, cuando esta se desempeñó como concejal de Doral durante el período 2019-2020.

Reinoso, madre de tres hijos, también cuenta con experiencia en el sector legal tras haber trabajado en el bufete de abogados de Robert Rubenstein como gerente de casos, especialista en producción y asistente legal entre 2010 y 2013. Además, desempeñó el rol de asistente administrativa en el Centro de Salud Helen B. Bentley entre 2008 y 2009.

En cuanto a su formación académica, la candidata posee un título de Doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida (FIU), así como una Licenciatura en Administración de Servicios de Salud de la misma universidad.

Completó su educación inicial en el Miami-Dade College, donde obtuvo un Asociado en Artes en Administración de Servicios de Salud, y se graduó de la Escuela Secundaria Arzobispo Coleman Carroll.

