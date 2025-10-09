Caos en Allapattah: operativo policial tras tiroteo que deja dos agentes heridos

Un fuerte operativo policial se desarrolla desde alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles en el vecindario de Allapattah.

MIAMI.- Un fuerte operativo policial se desarrolla desde alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles en el vecindario de Allapattah , luego de que un hombre armado se atrincheró dentro de una vivienda ubicada en la intersección de la 14 avenida y la 26 calle del noroeste de Miami.

De acuerdo con información preliminar, compartida por las autoridades, dos oficiales resultaron heridos por impacto de bala durante el intercambio de disparos. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su estado de salud.

En estos momentos hay una zona activa, el tirador se encuentra parapetado e incluso volvió a abrir fuego contra los agentes, hubo intercambio de disparos, pero no personas heridas esta vez, aseguró el jefe de la policía que se encuentra en el lugar.

Al momento de redactar esta nota, la escena continúa activa y las autoridades mantienen un amplio perímetro de seguridad en la zona mientras negocian con el sospechoso. El jefe del Departamento de Policía de Miami (MPD) se encuentra en el lugar coordinando las labores de respuesta y supervisando el operativo.

Se recomienda a los residentes evitar el área mientras continúa el despliegue policial y no se haya capturado al sospechoso.

Esta es una noticia en desarrollo. Diario Las Américas continúa monitoreando de cerca la situación para ofrecer información actualizada en cuanto esté disponible.