Carlos Giménez alerta sobre maniobras dilatorias del chavismo y pide elecciones en Venezuela en "meses"

MIAMI.- El congresista republicano por Florida Carlos Giménez advirtió que Venezuela debe avanzar hacia elecciones democráticas en un plazo de “meses” y no de “años” tras la caída del dictador Nicolás Maduro, al alertar sobre las tácticas dilatorias que —según dijo— suelen emplear los regímenes autoritarios para mantenerse en el poder.

En declaraciones recogidas por Fox News, el legislador fue enfático al rechazar cualquier transición prolongada. “No pueden ser años, se lo aseguro. Esto es lo que hacen estos regímenes: simplemente negocian para ganar tiempo, intentan esperar para que uno debilite su voluntad . Así que no puede ser; hablo de meses, no de años”, afirmó.

Giménez, el único miembro del Congreso de Estados Unidos nacido en Cuba, recordó su propia experiencia como exiliado tras huir de la dictadura comunista en la isla y establecerse en el barrio de la Pequeña Habana de Miami. Desde esa perspectiva, subrayó la urgencia de que los venezolanos vean cambios concretos en el corto plazo.

Venezolanos esperan regresar

El legislador fue además uno de los primeros congresistas en comunicarse con el secretario de Estado Marco Rubio luego de que el gobierno estadounidense ejecutara ataques en Caracas y procediera a la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores. Posteriormente, Maduro fue trasladado a Estados Unidos por militares para enfrentar un juicio por cargos de narcoterrorismo ante fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.

En ese contexto, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela de manera temporal hasta que el país pudiera celebrar elecciones democráticas justas, una postura que Giménez respaldó, aunque insistió en que la transición no debe extenderse indefinidamente. “La cantidad de meses, ya saben, no sé cuántos serían, pero ciertamente no años. Y la gente en Venezuela necesita ver cambios rápidamente. La gente de aquí que vive en la diáspora también necesita verlo”, sostuvo.

Giménez destacó que existen “millones de venezolanos” fuera de su país que esperan poder regresar. “Cuanto más rápido podamos hacer la transición hacia la democracia y la libertad, más rápido podrán regresar a ella”, señaló.

Respaldo a María Corina Machado

El exalcalde del condado Miami-Dade expresó su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a pesar de recientes declaraciones del presidente Trump, quien aseguró que la dirigente “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, fue juramentada como presidenta interina tras la salida de Maduro.

Aun así, Giménez consideró que Machado podría imponerse en unos comicios libres y justos. “Creo que el presidente dice, y con razón, que en este momento nadie en la oposición cuenta con el aparato de seguridad necesario para mantener el orden en el país. Así que hay que lidiar con lo que hay ahora mismo. No me alegra, pero es la realidad. Pero creo que, al final, si apostara ahora mismo, sí, creo que ella ganaría”, afirmó.

El congresista también reconoció que en una Venezuela democrática persistiría una base de apoyo al chavismo dentro del aparato estatal. “Habrá, ¿cuánto?, un 30% de chavistas. Así que sí, estoy seguro de que habrá un 30%, pero no podemos permitir que llegue al punto de que controlen todo, controlen las elecciones, controlen el recuento de las elecciones”, advirtió.

“Estos chavistas ya han demostrado que usarán la democracia contra la democracia, por lo que tiene que haber garantías para que lo que ocurrió hace 25 años no vuelva a ocurrir”, concluyó.

