Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , ofreció declaraciones al programa This Week de ABC en relación con los más recientes acontecimientos en Venezuela que terminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro y las venideras acciones a favor del rescate de la democracia en el país.

PREGUNTA: Nos acompaña ahora el Secretario de Estado, Marco Rubio. Señor Secretario, gracias por acompañarnos esta mañana.

SECRETARIO RUBIO: Gracias.

PREGUNTA: El presidente Trump fue bastante claro ayer. Dijo que Estados Unidos va a gobernar Venezuela. ¿Bajo qué autoridad legal?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, primero que nada, lo que va a pasar aquí es que tengamos una cuarentena para su petróleo. Eso significa que su economía no podrá avanzar hasta que se cumplan las condiciones que son en el interés nacional de Estados Unidos y en los intereses del pueblo venezolano. Y eso es lo que pretendemos hacer. Así que ese apalancamiento permanece, ese apalancamiento sigue en marcha, y esperamos que esto conduzca a resultados aquí. Esperamos tanto – esperamos que así sea – resultados positivos para el pueblo venezolano, pero, en última instancia, lo más importante, para nosotros en interés nacional de Estados Unidos.

Ya no tendremos – con suerte, a medida que avancemos aquí, establezcamos las condiciones para que ya no tengamos en nuestro hemisferio una Venezuela que sea la encrucijada de muchos de nuestros adversarios en todo el mundo, incluidos Irán y Hizbolá, que ya no nos envíe bandas de narcotraficantes, que ya no nos envíe barcos de droga, que ya no sea un paraíso para el narcotráfico de todas esas drogas que salen de Colombia para entrar por el Caribe y hacia Estados Unidos. Y obviamente queremos un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. Queremos que tengan una industria petrolera donde la riqueza vaya al pueblo, no a un puñado de individuos corruptos y robada por piratas de todo el mundo. Eso es hacia lo que trabajamos, y tenemos la intención de usar el poder de negociación que tenemos para ayudar a lograrlo.

PREGUNTA: Permítanme hacer la pregunta de nuevo: ¿Cuál es la autoridad legal para que Estados Unidos dirija Venezuela?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, te he explicado cuáles son nuestros objetivos y cómo vamos a usar esa palanca para lograrlo. En cuanto a nuestra autoridad legal sobre la cuarentena, muy sencillo: tenemos órdenes judiciales. Estos son barcos autorizados, y recibimos órdenes de los tribunales para perseguir y confiscar estas sanciones. Así que ellos – eso es – no sé, ¿un tribunal no es una autoridad legal?

PREGUNTA: ¿Entonces Estados Unidos está gobernando Venezuela ahora mismo?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, ya lo he explicado una vez más; Lo haré una vez más. Lo que estamos siguiendo es la dirección que esto va a tomar en adelante, y es que tenemos influencia. Esta palanca que estamos usando y que tenemos intención de usar – ya hemos empezado a usarla. Se puede ver por qué se están quedando sin capacidad de almacenamiento. En unas semanas tendrán que empezar a bombear aceite a menos que hagan cambios. Y esa ventaja que tenemos con la armada de barcos que están actualmente posicionados nos permite incautar cualquier barco autorizado que entre o salga de Venezuela cargado de petróleo o que vaya a recoger petróleo, y podemos elegir cuáles atacar. Tenemos órdenes judiciales para cada uno. Eso seguirá vigente hasta que las personas que controlan las palancas del poder en ese país hagan cambios que no solo sean en interés del pueblo venezolano, sino también de Estados Unidos y de las cosas que nos importan. Eso es lo que pretendemos hacer.

PREGUNTA: Pero cuando se le preguntó al Presidente ayer —

SECRETARIO RUBIO: La autoridad legal son las órdenes judiciales que tenemos.

PREGUNTA: Cuando ayer le preguntaron al Presidente quién gobernaría Venezuela, dijo que era usted, que era el Secretario de Defensa, que era el presidente del Estado Mayor Conjunto. ¿Estás dirigiendo Venezuela ahora mismo?

SECRETARIO RUBIO: George, ya he explicado de nuevo que la palanca que tenemos aquí es la de la cuarentena. Así que esa es una operación del Departamento de Guerra: realizando, en algunos casos, funciones de aplicación de la ley con la Guardia Costera en la incautación de estos barcos. Obviamente estoy muy involucrado en estas políticas y, por cierto, muy involucrado en avanzar, en lo que esperamos ver, algunos de estos cambios se aborden. Desgraciadamente, la persona que estuvo allí antes, que no era el presidente legítimo del país, era alguien con quien no podíamos trabajar, alguien con quien no podíamos – él ya había engañado a la administración Biden hace un par de años con un acuerdo que no cumplió, y esta es alguien con quien simplemente no podíamos trabajar.

Tenemos la esperanza de que ya haya gente en el lugar – lo vamos a descubrir; la prueba estará en lo que hagan o no hagan —que empezarán a hacer algunos de estos cambios que, en última instancia, conducirán a una Venezuela sustancial y dramáticamente diferente de lo que ha estado vigente durante 15 años. Pero nuestro objetivo número uno es Estados Unidos. Nos importa Venezuela, queremos que le vaya bien en el futuro, pero nuestro objetivo número uno aquí es Estados Unidos. No más drogas. No más – no más bandas del Tren de Aragua viniendo hacia nosotros. Y ya no es una zona de nuestro — un país en nuestro hemisferio que se convierte en una encrucijada para todos y cada uno de los adversarios que tenemos en el mundo. Hizbolá, Irán, todos ellos lo han convertido en su patio de juegos. Eso no puede ni continuará bajo esta administración.

PREGUNTA: ¿Entonces es tu posición ahora que el vicepresidente, Delcy Rodríguez, es ahora el presidente legítimo de Venezuela?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, esto no va del presidente legítimo. No creemos que este régimen actual sea legítimo a través de unas elecciones, y no somos solo nosotros. Son más de 60 países en todo el mundo los que también han adoptado esa postura, incluida la Unión Europea. Pero entendemos que hoy hay personas en Venezuela que son las que realmente pueden hacer cambios. Por ejemplo, cuando queremos enviar los vuelos de migrantes, aunque nunca hemos reconocido el régimen de Maduro como legítimo, tuvimos que tratar con las autoridades que controlaban el aeropuerto. Tuvimos que lidiar con las personas que tenían armas y con las que controlaban los aeropuertos. Tuvimos que tratar con ellos para lograr estos objetivos. Eso es diferente a reconocer su legitimidad.

En última instancia, la legitimidad de su sistema de gobierno llegará a través de un periodo de transición y elecciones reales, que no han tenido. Y, por cierto, es la razón por la que Maduro no solo fue un narcotraficante acusado, es un presidente ilegítimo. No era el jefe de Estado. Y sigo viendo estos informes mediáticos que se refieren a él como "presidente Maduro" y "jefe de Estado". No era el jefe de Estado. Él no era el jefe – y no solo lo decimos nosotros; la administración Biden lo dijo, y también – más de 60 países en todo el mundo mantienen esa postura.

PREGUNTA: El Presidente dijo que habló con la vicepresidenta, Rodríguez, y que prometió hacer lo que Estados Unidos necesitara. Pero en su declaración televisada, fue bastante desafiante, diciendo que Maduro sigue siendo presidente y que el pueblo venezolano ya no será esclavo ni la "colonia del imperio". Eso es una cita. ¿Qué te dijo exactamente y qué viene después?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, no vamos a juzgar en adelante simplemente por lo que se dice en las ruedas de prensa. Queremos ver acción aquí al final del día. La retórica es una cosa. Ves la retórica por muchas razones diferentes. Hay muchas razones diferentes por las que la gente sale en la tele y dice ciertas cosas en estos países, especialmente 15 o 12 horas después de que la persona que antes estaba al mando del régimen ahora esté esposada y de camino a Nueva York.

Así que lo que diré es que, de cara al futuro, es muy sencillo. No vamos a reaccionar aquí a declaraciones en ruedas de prensa ni a lo que la gente dice en una entrevista concreta o a lo que algún medio publica en algún sitio. Lo que vamos a hacer es muy sencillo: ¿Qué haces? No es lo que dices en público, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre después? ¿Dejan de llegar las drogas? ¿Se han hecho los cambios? ¿Está expulsado Irán? ¿Hizbulá ya no puede y Irán ya no puede operar en contra de nuestros intereses desde Venezuela? ¿Se detiene el patrón de migración? ¿Se acaban los barcos del narcotráfico? ¿Trata con el ELN y las FARC, dos organizaciones narcoterroristas que controlan territorio y operan impunemente desde el territorio de Venezuela contra los intereses de Colombia y Estados Unidos?

Estas son las cosas que queremos que se aborden. Si se les dirige, así lo juzgaremos. Si no se abordan, así lo juzgaremos.

PREGUNTA: ¿Y qué pasa si no se abordan?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, como dije, conservamos todas las opciones que teníamos antes de esta redada, esta captura y este arresto. Seguimos. La cuarentena está en vigor ahora mismo. Si eres un barco autorizado y te diriges a Venezuela, serás detenido ya sea al entrar o al salir con una orden judicial que recibimos de jueces en Estados Unidos. Seguiremos haciendo cumplir nuestras sanciones, y eso seguirá ocurriendo hasta que se hagan cambios.

No puedo enfatizar lo suficiente lo paralizante que es esto para su futuro. Eso, por otro lado, hay una alternativa a eso. Y aquí está la alternativa, que es una industria petrolera que realmente beneficie a la gente, que en realidad beneficie no a la gente – a la gente – no solo a dos, tres o cinco personas que la están robando, y ciertamente no a Irán ni a ninguna de las otras entidades sancionadas a las que vamos a perseguir.

PREGUNTA: Pero, ¿cómo pretende Estados Unidos asegurar los yacimientos petrolíferos? ¿No harán falta tropas estadounidenses?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, en última instancia esto no va de asegurar los campos petrolíferos. Se trata de garantizar que ningún petróleo autorizado pueda entrar o salir hasta que se realice cambios en la gobernanza de toda esa industria. Porque ahora mismo esa industria no existe de la manera tradicional. Estos campos petrolíferos son básicamente operaciones piratas. La gente literalmente roba el petróleo del suelo, un puñado de – así es como mantienen unido este régimen. Un puñado de compinches se benefician de esto: pozos específicos de petróleo producen a un 18 por ciento de su capacidad porque el equipo está todo deteriorado, y básicamente se quedan con el dinero en su beneficio. Venden el petróleo con descuento en los mercados globales: 40 céntimos por dólar, 50 centavos por dólar. Pero todo ese dinero va para ellos. Esos yacimientos petrolíferos no han beneficiado al pueblo venezolano en más de una década. Lo han hecho – pero han convertido en multimillonarios – multimillonarios – a partir de solo un puñado de personas. Y eso es lo que ha mantenido unido a este régimen. Eso es lo que hay que abordar.

La forma de abordar esto en beneficio del pueblo venezolano es conseguir que empresas privadas que no sean de Irán ni de otro lugar inviertan en el equipo que no se ha invertido en 20 años porque ninguno de los beneficios obtenidos del petróleo se ha reinvertido – todo ha sido robado – y eso requerirá empresas externas que entren y sepan cómo hacerlo. Eso – las personas que hacen estas cosas sabrán cómo hacerlo. Pero todo comienza con cambios drásticos en la forma en que se comportan las autoridades que están a cargo de esa industria. Y hasta que esos cambios ocurran, esta cuarentena seguirá vigente.

PREGUNTA: Chevron es la única empresa estadounidense que opera actualmente en Venezuela, la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela en este momento. ¿Has conseguido compromisos de otras compañías petroleras estadounidenses para participar?

SECRETARIO RUBIO: No he hablado con compañías petroleras estadounidenses en los últimos días, pero estamos bastante seguros de que habrá un interés dramático por parte de las empresas occidentales. Las empresas no rusas ni chinas estarán muy interesadas. Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de Estados Unidos son las mejores en cuanto a refinar este crudo pesado, y de hecho ha habido una escasez de crudo pesado en todo el mundo, así que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera el espacio para hacerlo, si se tuviera la oportunidad.

Y eso generará enormes regalías para el pueblo de Venezuela en beneficio del pueblo de ese país, no del puñado de personas en la cima, sino del pueblo. Y eso puede pasar. Habrá interés. No he hablado con las empresas desde que pasó todo esto. Desde luego sé quiénes son. He hablado con el secretario Wright, el secretario Burgum y otros – y sé que pronto harán una evaluación y hablarán con algunas de estas empresas. Pero no me preocupa que no haya interés. Habrá un gran interés si se puede hacer de la manera correcta.

PREGUNTA: Todavía no tengo claro cuál es la autoridad legal para que Estados Unidos gobierne el país de Venezuela, pero varios miembros del Congreso y otros expertos legales han dicho que esta operación para capturar a Maduro fue ilegal porque no se solicitó autorización del Congreso. ¿Por qué no era necesaria la autorización del Congreso?

SECRETARIO RUBIO: No era necesario porque esto no era una invasión. No ocupamos un país. Esto fue una operación de detención. Esto fue una operación de la policía. Fue arrestado en el terreno en Venezuela por agentes del FBI, leyó sus derechos y fue expulsado del país.

Animo a todo el mundo: sé que es domingo, la gente está ocupada. Pero las acusaciones ya han sido desclasificadas. La gente debería leer esta acusación. Deberían leer esta acusación. Deberían leer lo que este hombre hizo durante 15 – los últimos 15 años de su vida contra Estados Unidos – él y su esposa. Fue arrestado. Obviamente, este no era un territorio amigo, así que para arrestarle tuvimos que pedir al Departamento de Guerra que se involucrara en esta operación.

El Departamento de Guerra entró. Golpearon cualquier cosa que representara una amenaza para los agentes que iban a arrestarle, y atacaron cualquier cosa que fuera amenaza al salir, y golpearon cualquier cosa que fuera una amenaza para ellos mientras estaban en tierra. Y fue una operación muy limitada y dirigida. También es una operación basada en disparadores. Había que establecer todo tipo de condiciones. El tiempo tenía que ser el adecuado. Tenía que quedarse en un lugar concreto. Todo tenía que estar en su sitio para que eso ocurriera.

No se puede notificar algo así por dos razones. Primero, va a tener fugas. Así de simple. Y segundo, es una circunstancia urgente. Es algo emergente que ni siquiera sabes si vas a poder hacerlo. No podemos – no podemos notificarles que lo vamos a hacer un martes o un miércoles porque en algunos momentos no sabíamos si íbamos a poder llevarlo a cabo. No sabíamos si todo lo que tenía que alinear iba a coincidir y en las condiciones adecuadas. Tenía que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, con el tiempo adecuado, y todo eso. Así que son muy difíciles de notificar, pero la razón número uno es la seguridad operativa. Habría puesto a la gente —

PREGUNTA: Bueno, como sabes, el —

SECRETARIO RUBIO: — que llevó esto en muy — en situación de peligro. Y, francamente, varios medios de comunicación habían recibido filtraciones de que esto iba a pasar y lo retuvieron por esa misma razón, y les agradecemos que lo hicieran o podrían haberse perdido vidas. Vidas americanas.

PREGUNTA: Y la Banda de los Ocho del Congreso tiene un historial de no filtrar filtraciones. Pero mencionó la acusación contra el señor Maduro, y por supuesto detalla sus operaciones de tráfico de drogas. En la misma jurisdicción, el expresidente de Honduras fue condenado por cargos similares, pero el presidente lo indultó. Esto es lo que dijo el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, al respecto. Dijo: "No se puede argumentar creíblemente que los cargos por tráfico de drogas requieran invasión en un caso mientras se concede un indulto en otro."

¿Cuál es tu respuesta?

SECRETARIO RUBIO: Bueno, el Presidente tiene la autoridad para indultar. Él fue quien revisó el expediente con la gente de la Casa Blanca para tomar estas decisiones de indulto. Y les remito las preguntas porque no participo en el proceso de indultos, así que no puedo comentar porque no estuve involucrado en ese proceso.

Pero el Presidente señaló ayer que sentía que en ese caso particular había injusticia y que había injusticia en la forma en que se trataba a esa persona, y también señaló el hecho de que el partido que ahora ha ganado las elecciones en Honduras había pedido esto. Así que señalaría esos comentarios como la justificación.

En el caso de Maduro, mira, es muy sencillo. Este tipo fue acusado. Nadie hizo nada al respecto, y él no creía estar bajo amenaza ni que la acusación fuera a ser aplicada.

PREGUNTA: Hernández fue condenado.

SECRETARIO RUBIO: Se hizo cumplir ayer.

PREGUNTA: Hernández fue condenado por un jurado.

SECRETARIO RUBIO: Entiendo. Estás preguntando: la autoridad de indultos es algo en lo que no estoy involucrado en mi puesto. No lo estoy criticando. No puedo comentar solo porque no participé en esas deliberaciones.

PREGUNTA: ¿La apoyas?

SECRETARIO RUBIO: No participé en esas deliberaciones. No he mirado el expediente. No he analizado los argumentos presentados por – tengo un montón de otras cosas en marcha que están dentro de mi competencia como Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, pero los indultos no son una de ellas. Así que simplemente – no puedo comentar un caso que, francamente, conozco pero no conozco profundamente, y no quiero comentar algo en el que no haya tenido la oportunidad de participar en la revisión del expediente ni la razón de ser detrás de él.

PREGUNTA: Señor Secretario, gracias por su tiempo esta mañana.

SECRETARIO RUBIO: Gracias.