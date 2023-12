Celebran en Miami evento de yoga por la salud mental

Miami— La fundación United by The Power of Giving continúa con su misión de crear conciencia y unir a más personas a apoyar a los jóvenes y adolescentes con problemas de adicciones y drogas. Por eso, ha seguido con su calendario de actividades para el año 2022, en esta oportunidad realizando en Miami el evento “United by the Power of Yoga” por el mes de la salud mental.