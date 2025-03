¿Censura en Miami Beach? Preocupación por la 1ra Enmienda tras amenaza contra O Cinema

Más de 600 cineastas, entre ellos Barry Jenkins, director de Moonlight, han firmado una carta abierta en defensa de O Cinema. "La censura no tiene cabida en un país que valora el arte y el discurso crítico", expresaron los firmantes.

"Creemos en el valor de la libertad de expresión y en presentar una variedad de puntos de vista que fomenten el debate", dijo Kareem Tabsch, cofundador de O Cinema y presidente de la junta directiva de la organización sin ánimo de lucro.

Tabsch confirmó que O Cinema va a seguir adelante con las dos proyecciones de No Other Land previstas para esta semana y para las que hace días ya se vendieron todas las entradas, mientras los comisionados de Miami Beach tienen previsto votar este miércoles sobre la resolución presentada por el alcalde Meiner.

Contexto y antecedentes

La controversia se desató el pasado 12 de marzo, cuando el alcalde Meiner envió una carta a O Cinema exigiendo la cancelación de la proyección de No Other Land, argumentando que la película era "propaganda antisemita" y contraria a los valores de la ciudad.

Inicialmente, el teatro accedió a la solicitud, pero luego revirtió su decisión y continuó con la programación del documental.

Meiner anunció entonces su intención de buscar un nuevo operador para el espacio municipal donde se encuentra O Cinema, justificando la medida como una acción para proteger los valores de la ciudad y evitar la difusión de discursos de odio. "Hate under the banner of 'culture' is still hate; perhaps even more dangerously so," declaró Meiner, comparando la situación con la propaganda utilizada en la Alemania nazi y por grupos extremistas como Hamas y Hezbollah.

Reacciones y consecuencias

Tilley calificó la acción de Meiner como "una forma de censura gubernamental que socava la Primera Enmienda".

Mitch Kaplan, fundador de Books & Books, señaló que "la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia. Lo que estamos viendo es un claro intento de represión".

El documental No Other Land, dirigido por el activista palestino Basel Adra y el periodista israelí Yuval Abraham, ha sido aclamado a nivel internacional y sus exhibiciones en O Cinema han tenido gran acogida del público. "Hicimos esta película juntos, palestinos e israelíes, porque nuestras voces son más fuertes cuando se unen", declaró Abraham durante la entrega de los premios Oscar.

Mientras la ciudad organiza un foro virtual para discutir la situación, la presión de la opinión pública podría influir en el desenlace del conflicto.

Por su parte, la comisionada Kristen Rosen Gonzalez publicó lo siguiente:

"Tras miles de mensajes de residentes de Miami Beach preocupados por la decisión de desfinanciar y desalojar a O Cinema, el alcalde Steven Meiner acaba de añadir una nueva resolución a la agenda de mañana (miércoles). La resolución, propuesta por el alcalde Meiner, insta a Living Arts Trust Inc. (que opera bajo el nombre de O Cinema) a presentar películas que representen de forma justa y precisa todas las perspectivas sobre la guerra en curso entre Israel y los grupos Hamás y Hezbolá, garantizando que las voces judías y el punto de vista israelí se tengan plenamente en cuenta. Esta es una propuesta razonable y equilibrada que todos los comisionados de Miami Beach deberían apoyar. Con este cambio, esperamos que el alcalde elimine de la agenda su anterior amenaza de desfinanciar a O Cinema".

La ACLU de Florida y otros grupos seguirán monitoreando la situación y evaluando posibles acciones legales para garantizar la protección del derecho a la libre expresión.

