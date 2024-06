Comienza la temporada de huracanes 2024, ¿estás listo?

ONCE HURACANES

ONCE HURACANES Predicen temporada de huracanes extremadamente activa en el Atlántico para 2024

Por su parte, los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) coincide en predecir que la actividad será aproximadamente el 170% de una temporada promedio de los últimos treinta años.

NOAA también pronostica que se formarán de 17 a 25 tormentas con nombre, es decir, cuyos vientos sostenidos sobrepasarán las 39 millas por hora. De ellas, entre 8 y 13 se convertirán en huracanes, cuyos vientos sobrepasarán las 74 millas por hora. De estas últimas, de cuatro a siete serán huracanes importantes, categoría 3, 4 o 5, con ráfagas que sobrepasarán las 111 millas por hora. Estos pronósticos suelen tener un 70% de acierto.

Condado ¿Are you ready?

La alcaldesa Daniella Levine Cava se reunió con la prensa en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado y aseguró que Miami-Dade se encuentra listo, e instó a los residentes a cumplir tres pasos clave para prepararse para la época ciclónica.

“Lo primero es estar informados. Visiten nuestra página web miamidade.gov, descarguen la aplicación gratuita ReadyMDC y llamen al 311 para orientación.”

“Segundo, prepárense para la tormenta: poden los árboles, tengan reservas de artículos de higiene y alimentos que se puedan conservar al menos 72 horas, y aprovechen el feriado de impuestos para comprar lo necesario.”

El feriado de ventas de productos sin impuestos coincide en Florida con el inicio de la temporada de huracanes, comienza el 1 de junio hasta el viernes 14 de julio de 2024. Se pueden adquirir artículos relacionados con la preparación para enfrentar los fuertes temporales.

La alcaldesa instó a los residentes del condado a confeccionar un plan de emergencia que responda a estas preguntas: ¿Qué debo hacer si vivo en una zona de inundación?, ¿qué debo hacer si necesito evacuar? y ¿dónde están los centros de evacuación?

Levine Cava hizo referencia a la guía oficial del condado para la preparación contra huracanes bajo el título: ARE YOU READY? ¿Estás listo? Cada propietario debe recibirla por correos. En ella se encuentran todos los datos y recomendaciones para la mitigar los efectos de la temporada de huracanes y cómo actuar antes, durante y después del paso de una tormenta. Ahí aparecen los teléfonos importantes, las diferentes alertas, cómo realizar una evacuación, consejos para atenuar los daños de las inundaciones y el calor extremo. Incluso sugiere una lista de artículos que deben tener las familias preparados en caso de desastre, como agua, alimentos no perecederos, abrelatas, sacos de dormir, medicamentos recetados, artículos de higiene, dinero, cargadores portátiles de teléfonos celulares, llaves extras del auto y la forma de proteger los documentos importantes en una bolsa a prueba de agua.

La guía también explica cómo acondicionar las viviendas antes de que llegue un ciclón. En ella se recomienda tomar fotos del estado actual de la vivienda para usarlas en caso de reclamación al seguro de propietarios si la casa sufriera un daño. Aconseja podar los árboles alrededor de la vivienda, recortar el césped, limpiar el suelo de hojas para evitar que obstruyan los desagües, asegurar las embarcaciones, retirar los tanques de basura, y guardar combustible para los generadores eléctricos, entre otras indicaciones.

También aparecen las distintas Zonas de Planificación para Marejadas de Tormentas, que son distintas a las zonas de inundación, pero, como su nombre indica, pueden verse afectadas por marejadas de hasta 1.5 pies de agua durante un huracán.

Francis Suárez_7645.JPG Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Ciudad de Miami

Por su parte, el gobierno de la ciudad de Miami realizó un ejercicio de preparación en el Emergency Operations Center de Miami (EOC), después del cual, el alcalde Francis Suárez convocó una rueda de prensa.

El alcalde Suárez hizo referencia al pronóstico de la presente temporada ciclónica y recalcó la importancia de subrayar que será más activa de lo normal.

Enumeró las distintas medidas preventivas que la Ciudad está tomando, como podar los árboles y recoger los escombros.

Además, Miami que se encuentra en pleno auge constructivo, llevará a cabo inspecciones de seguridad a las grúas en las diferentes construcciones. “Recientemente, hemos visto algunas grúas caerse. Sin duda, vamos a inspeccionar todos los sitios de construcción para cerciorarnos de que se están tomando los pasos necesarios para garantizar que las grúas estén seguras y no puedan causar daños a las propiedades ni a las personas.”

“El Departamento de Construcción inspeccionará diferentes obras para garantizar que los materiales y las estructuras estén debidamente aseguradas.”

Sobre las inundaciones, Suárez sostuvo que se habían analizado las zonas de la ciudad que se inundan y “podremos dislocar bombas portátiles de agua en las áreas que resulten afectadas. Es un procedimiento que cada año vamos perfeccionando. Cada vez que hay un evento de lluvia, aprendemos cómo hacerlo mejor”, indicó el alcalde.

La ciudad de Miami cuenta con una decena de bombas extractoras de agua móviles y camiones que se ubican en lugares estratégicos cuando ocurren inundaciones.

Los residentes

El alcalde de Miami llamó a sus casi 430.000 residentes a estar listos. “Es el momento de revisar las pólizas de seguro para ver si están vigentes. Sobre todo, las pólizas de inundación, si viven en una zona de riesgo”, alertó Suárez.

“Es crucial entender que el seguro de inundación tiene un período de espera y entra en vigor 30 días después de contratado. Intentar contratar una póliza cuando aparezca un huracán ya es tarde”, indicó el edil.

Suárez considera que, como parte de la preparación, es clave conocer a los vecinos, intercambiar números de teléfono con ellos e incluso implementar planes de evacuación, “no solo con tus familiares, sino con tus vecinos.”

En este contexto, Robert Hevia, jefe del Departamento de Bomberos de Miami, afirmó que los bomberos de la ciudad están listos. “Independientemente de los pronósticos, esta preparación no es diferente a la que hicimos el año pasado.”

“Cada año, nos preparamos para enfrentar un huracán categoría 5. Nuestra preparación es expansible. Podemos responder tanto a un desastre pequeño como expandirnos ante un evento grande”, explicó el jefe.

Esfuerzo de todos

Hevia explicó que en el “EOC realizamos un ejercicio de emergencia donde coordinamos los recursos disponibles en los distintos departamentos de la ciudad, bomberos, policía, obras públicas y comunicaciones. En este ejercicio, todas las agencias se unieron para dar una respuesta coordinada y constatar el nivel de preparación.”

Recordó que en un huracán ocurren apagones, caídas de árboles, se bloquean las calles y suceden inundaciones. En esas condiciones es necesario el trabajo no solo de los bomberos, sino también la participación de la policía, el Departamento de Obras Públicas, FPL, así como inspectores de prevención de incendios que aseguren que las líneas eléctricas están seguras. También coordinamos con los distintos hospitales y las municipalidades vecinas. Para enfrentar un huracán es primordial la coordinación. Trabajar juntos es la única manera de cumplir la misión y alcanzar el objetivo de ser exitosos”, insistió.

Para el jefe de bomberos de Miami, “el mensaje al público debe ser que en la misma medida en que nosotros nos preparamos, los residentes deben hacerlo también.”

Según Hevia, cualquier evento meteorológico puede desarrollarse en cuatro o cinco días, pasando de ser un huracán menor para convertirse en categoría cinco. En ese lapso, las personas no tienen tiempo para actuar en consecuencia. El momento de preparación es ahora”.

El jefe de bomberos invitó a los residentes a visitar la web miami.gov, donde pueden encontrar una guía con todas las indicaciones sobre cómo prepararse para la temporada ciclónica.

Últimos huracanes

En los últimos tres años, los huracanes Idalia (agosto de 2023), Ian (septiembre de 2022) y Elsa (julio de 2021) solo han ocasionado fuertes lluvias y vientos. Ninguno ha afectado de forma directa el sur de Florida.

Desde 2017, cuando el huracán Irma azotó la región, Miami-Dade no ha sido impactado directamente por un huracán fuerte.

Los gobiernos locales del sur de Florida, en sus páginas web, explican a sus residentes los recursos disponibles para enfrentar la presente temporada de huracanes y coinciden en instarlos a estar preparados.

