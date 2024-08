¿Tendrá Miami-Dade la planta procesadora de basura más grande del país?

MIAMI .- Tras más de un año de polémicas e incertidumbres sobre construir o no una nueva planta de desechos en Miami-Dade, luego de que Covanta en Doral sufriera un voraz incendio, la firma canadiense AtkinsRéalis anunció que diseña una nueva procesadora, cuyo coste es estimado en 1.500 millones de dólares, “capaz de procesar 4.000 toneladas de residuos por día”, lo que significaría “la más grande de Estados Unidos”.

Si finalmente todos se ponen de acuerdo, Gobierno condal y vecinos de la zona donde funcionaría la nueva instalación, el coste de recogida de basura pudiera incluso disminuir, luego de que la tarifa fue ligeramente aumentada el año pasado.

De los más de 2.4 millones de toneladas de residuos que Miami-Dade recoge cada año, al menos la mitad era procesada por Covanta en Doral.

Después del siniestro, una buena parte del monto es trasladado fuera de Miami-Dade, lo que encarece el proceso de manejo e incineración.

Contexto

En diciembre pasado, la Junta de Comisionados de Miami-Dade otorgó un contrato de 65 millones de dólares a la firma AtkinsRealis para asesorar al Condado acerca de una nueva instalación de “quema masiva de residuos que pudieran convertirse en energía”.

De hecho, la empresa proveedora del diseño, que proporciona servicios de ingeniería y construcción en varios países, declaró en un comunicado de prensa que obtuvo el visto bueno de Miami-Dade para “proveer ingeniería profesional” y que cuenta con el proyecto que “eficientemente daría reutilización a los residuos hacia una exitosa transición a cero” desperdicio.

Entre los múltiples diseños de ingeniería de AtkinsRéalis destacan 23 sobre combustibles alternativos en Norteamérica desde 1982, incluidos tres en Florida, además de realizar las revisiones de diseño para la línea de tren rápido Brightline entre Miami y Orlando.

Según el contrato de 10 años, “AtkinsRéalis proporcionará criterios de diseño, consultoría, asesoramiento y servicios ambientales a la construcción”.

Por otra parte, acorde con el informe, “también supervisará la construcción y administrará el apoyo de control de calidad al condado de Miami-Dade. Estas plantas incineran residuos y generan calor, que se utiliza para alimentar un generador de turbina que produce electricidad y otros combustibles alternativos. Sólo se ha construido una nueva instalación como esta en Estados Unidos durante los últimos 20 años”.

Una vez que el Condado logre asegurar el lugar donde la construiría, solicitaría propuestas para realizar el contrato de construcción y operación.

¿Dónde?

Falta por decidir dónde se construirá y cuánto finalmente costará. Pero nadie quiere una planta procesadora de basura ni cerca ni lejos de sus casas.

Durante años, los doralinos se quejaron del mal olor que emitía la planta de tratamiento de residuos. Un municipio que surgió y creció luego de que el basurero existiera.

“¡Que se la lleven a los Everglades!”, reclamó Vicente, vecino de Doral Isles, una exclusiva zona residencial, que fue construida en parte a finales de los años 1990.

Pero Vicente no sabe que la planta procesadora no puede ser construida en los Everglades porque es zona protegida.

“A Homestead entonces”, replicó. En Homestead tampoco la quieren y el Gobierno condal debe buscar dónde construirla.

Entre los lugares más mencionados figura el terreno que ocupó el Opa-Locka West Airport. Un terreno disponible, donde antes existió el aeródromo que fue construido en 1970 y alivió entonces la congestión de tráfico de carga en el Aeropuerto de Opa-Locka.

El terreno en cuestión cuenta con 416 acres propiedad del Condado y está situado fuera del límite de desarrollo urbanístico, pero localizado a media milla de la zona residencial Miramar en el vecino condado de Broward, lo que podría traer alguna demanda judicial.

En efecto, la propuesta ya ha provocado críticas de los vecinos de Miramar y del alcalde Wayne Messam, quien, durante una intervención pública, señaló que no fue consultado por Miami-Dade y advirtió que se opondría a la construcción de la planta procesadora de residuos.

“Miramar no quiere estar en posición de confrontación, pero como no fuimos escuchados antes de que se hicieran las recomendaciones, no tenemos otra opción”, sementó el alcalde Messam.

"Al ver la adopción de resoluciones, instamos respetuosamente a la Comisión (de Miami-Dade) a no construir una instalación de quema masiva en nuestro patio trasero", subrayó.

¿Cuándo?

Miami-Dade no espera que la construcción de la nueva planta comience hasta 2027, dada la demora que provoca la obtención de permisos del estado de Florida y el Gobierno federal, y proyecta que entraría en funcionamiento en 2033, 10 años después del incendio de Covanta en Doral.

Mientras tanto, la autoridad condal debe buscar el dinero: 1.500 millones de dólares que, en principio, costaría la nueva planta, además de los fondos que procura para reemplazar la red de tanques sépticos, el desagüe de aguas albañales y la muy esperada expansión del transporte público, entre mil cosas más.

Entretanto

La alcaldía condal de Miami-Dade busca la manera de procesar los residuos de la manera más económica posible.

Hoy buena parte de lo que no se procesaba en Doral se envía a un vertedero cerca de West Palm Beach, lo que significa un recorrido de al menos dos horas.

Mientras tanto, a pesar del incendio y además de las mil vicisitudes, Miami-Dade trabaja con la empresa Covanta “para abordar los costos de limpieza relacionados con los daños causados” por el incendio, según denota el informe enviado a esta redacción.

"Covanta continúa operando la planta de procesamiento de llantas y esperamos descontinuar estas operaciones en los próximos meses y comenzar a enviar llantas para su procesamiento a un proveedor local del condado", señaló el informe.

"Hemos aprobado cuatro proyectos que serán supervisados por Covanta", especificó el informe, "incluyendo la eliminación de productos químicos y el saneamiento de los tanques de almacenamiento, la realización de un estudio de reducción de asbestos, la limpieza estructural del sistema de cenizas del fondo y el planteamiento de una estimación de costos para la demolición de la planta”.