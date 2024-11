Comisión de Miami-Dade nuevamente pospone voto sobre ubicación del incinerador de basura

Cobiella destacó que la construcción de la planta es un tema que afecta a todos los residentes del condado, no solo a Doral, y sugirió buscar una solución holística.

La comisionada Raquel Regalado, recién reelegida al escaño del Distrito 7, propuso una reunión especial donde no solo se discuta la ubicación de la planta como una pieza separada, sino como parte de un plan maestro.

“El reto actual es tratar de establecer un balance entre el desafío de construir en Opa-locka West, la preocupación de los residentes de Doral y el costo de rellenar el lago en Medley. Yo estoy tratando de hallar el balance correcto”, afirmó el presidente de la Comisión, Oliver Gilbert III antes de proponer posponer la toma de decisión.

Gilbert dijo que no pretendía cobrarle a Doral la diferencia entre mantener la planta en ese territorio y construirla en otro lugar, ya que sería demasiado dinero. Pero que sí les debería poner sobre la mesa a hora de negociar el incremento en el precio que tendrán la propiedades de esa ciudad.

“Trabajar bajo la asunción de que, si se mantiene la planta en Doral, el costo de los impuestos para los residentes no va a subir, es no ser intelectualmente honesto. Este es el problema que tenemos por no haber tenido una reunión donde se discutan todos los temas”, afirmó el comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, defensor de que la nueva planta no se construya en Doral.

La alcaldesa Daniella Levine Cava, presente en la reunión, dejó claro que existe una página web donde se encuentran todos los datos concernientes a la construcción de la nueva instalación “para despejar todas las dudas que tiene la comunidad sobre el tema” e invitó a los comisionados a visitarla.

"Creo que ya hemos tenido esta discusión antes, y estaremos discutiendo lo mismo nuevamente”, dijo la comisionada del Distrito 8, Daniella Cohen Higgins, al ver que no se acaba de tomar una solución.

La Comisión debe decidir entre cuatro ubicaciones para construir la nueva planta de desechos. Estas opciones son:

Un terreno en Opa-locka, cerca de Airport West, de 416 acres, ubicado en el noroeste de Miami-Dade, cerca de la US-27.

Otro en White Rock, de 65 acres, en US-27/Okeechobee Road, entre la 178 y la 182 Calle del Noroeste.

Un tercer sitio en Medley, de 100 acres, al sur de la 106 Calle del Noroeste, limitando con la 107 Avenida del Noroeste.

Finalmente, el terreno de la planta siniestrada en Doral, de 157 acres, al sur de la 74 Calle del Noroeste y al este de la 102 Avenida del Noroeste.

La alcaldesa Levine Cava ha recomendado el sitio de Airport West.

El pasado 17 de septiembre, la Comisión se dio plazo hasta el 6 de noviembre para tomar la decisión sobre la ubicación de la planta, alegando que carecían de la información necesaria para votar por una inversión que superaría los 1.6 mil millones de dólares y afectaría a los 2.8 millones de residentes del condado.

FUENTE: nueva planta