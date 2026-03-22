Conozca las novedades que trae la Youth Fair en su edición 2026

Una de las atracciones de la Feria, en el Miami-Dade County Youth Fair & Expo.

MIAMI.- Regresa la diversión de la Youth Fair, con más de 85 atracciones, juegos, actividades y entretenimiento para toda la familia, en su ubicación habitual del Tamiami Park, en Coral Way y la 112 avenida del suroeste de Miami.

Con 74 años de tradición, la Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, o simplemente la Feria, se puede visitar de lunes a domingo, de 3 pm a medianoche, hasta el 5 de abril, con estacionamiento gratuito. Además, la entrada es libre para menores de 5 años y mayores de 65.

Novedades

Además de las nuevas atracciones, también debutan nuevos puestos de comida, helados, batidos, postres o churros, para el deleite del público. Entre los nuevos sabores están los de la gastronomía asiática o la griega, también la mexicana o las hamburguesas.

Atracciones

Esta edición 2026 trae dos nuevas atracciones: Pegasus y Monkey Mayhem.

Diseñada para quienes disfrutan la adrenalina, Pegasus ofrece un efecto de bucle libre, con giros intensos y vueltas impulsadas por la fuerza de la gravedad, a bordo de un brazo elevador que sostiene un brazo giratorio, con capacidad para 16 pasajeros. La atracción alcanza una altura máxima de 55 pies y gira —realizando bucles libremente—, permitiendo dejar las piernas colgando y brindando la sensación de estar suspendidos en el aire. La Pegasus gira a una velocidad de 12 revoluciones por minuto.

El Super Miami es una impresionante atracción de alta intensidad que cuenta con una góndola de 20 asientos, dispuestos en una única fila, la cual ofrece sensaciones intensas mediante potentes movimientos de balanceo y rotación. Opera en sentido horario y antihorario, con rápidas aceleraciones que potencian significativamente la emoción. En el punto más alto de cada rotación, los pasajeros experimentan fuertes fuerzas G negativas, creando un momento memorable de ingravidez en el que son elevados fuera de sus asientos. Gracias a su altura de 32 pies, el descenso de la góndola es prolongado, con balanceos más amplios y una mayor intensidad.

Entretenimiento en vivo

El circo trae nuevos actos circenses a cargo de acróbatas. El show de patinaje de este año está inspirado en la belleza y el espíritu de los animales salvajes.

Los más pequeños de la casa también podrán disfrutar de un show de focas, así como de una carrera de cerdos.

Entre las actuaciones musicales de este año, artistas entonarán las canciones de iconos como Queen, Eagles y Aerosmith, entre otros.