Conciencia cívica y gatos comunitarios: una solución urbana que Miami no puede ignorar

MIAMI .- Cada día, en distintos puntos de Miami, ya sean estacionamientos o áreas residenciales, vemos a los llamados community cats, gatos comunitarios que viven en entornos urbanos y cuya presencia forma parte de una realidad que el condado enfrenta desde hace años.

Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un desafío estructural. Según estimaciones de organizaciones de bienestar animal como la Humane Society , en Estados Unidos viven entre 30 y 40 millones de gatos comunitarios .

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Miami-Dade tiene una población considerable de gatos comunitarios (más de 300.000), que viven en parques, estacionamientos, áreas industriales y vecindarios.

El condado Miami-Dade reconoce esta situación. De hecho, según el propio gobierno local: “Miami-Dade tiene una ley que prohíbe los perros callejeros, pero no existe ninguna ley que prohíba los gatos callejeros. A diferencia de los perros, los gatos no están confinados y pueden moverse libremente entre diferentes hogares, comunidades y cuidadores”.

Alimentar colonias de gatos puede formar parte de la solución cuando se combina con programas de esterilización. Diversos estudios en Estados Unidos han demostrado que los programas de Trap-Neuter-Vaccinate-Return (TNVR) pueden reducir significativamente los costos para los gobiernos locales. Mantener a un gato en un refugio municipal puede costar cientos de dólares al año, incluyendo alimentación, atención veterinaria y personal.

En cambio, esterilizar y devolver al animal a su colonia suele costar una fracción de esa cifra y evita la reproducción continua que satura los refugios. Por ejemplo, en Cook County, Illinois, la implementación de programas TNVR ahorró más de $1.5 millones en gastos municipales asociados al manejo de gatos ferales.

El condado promueve precisamente ese enfoque mediante el programa TNVR, administrado por Miami-Dade Animal Services.

El programa gratuito funciona de la siguiente manera: los residentes capturan gatos comunitarios usando trampas humanitarias, los llevan al centro de adopción del condado o a veterinarios participantes, y los animales son esterilizados, vacunados contra la rabia y marcados con un “ear tip” (una pequeña marca o corte en la oreja que indica que ya fueron esterilizados). Luego son devueltos al lugar donde vivían.

Este modelo, respaldado por la legislación estatal Florida Statute §823.15, busca estabilizar la población felina de forma ética y sostenible. Para que el sistema funcione, sin embargo, se necesita la colaboración y comprensión de los ciudadanos.

Como indicó Randy Domínguez, CEO y cirujano jefe de Westchester Animal Hospital y MiamiVetSurge, “los programas de esterilización, vacunación y retorno son una de las estrategias más efectivas y éticas que hay para los gastos comunitarios”.

“Su impacto es bien significativo cuando se realiza de manera sistemática y sostenida. La esterilización, por supuesto, reduce la reproducción. Al reducir la reproducción, se estabilizan un poco las colonias. Con el tiempo, se va disminuyendo el tamaño. Con respecto al nivel sanitario, la vacunación también controla enfermedades como la rabia, por ejemplo, que todos sabemos que es zoonótica (que se le puede transmitir al ser humano)”, resaltó el veterinario.

Además, señaló que “al mismo tiempo estás reduciendo que entre ellos se transmitan enfermedades, como el SIDA felino (Virus de la inmunodeficiencia felina, VIF), la leucemia, que ellos pueden padecer, sobre todo cuando están afuera, en esas colonias”.

Y puso un ejemplo: “El SIDA y la leucemia son más comunes en los gatos machos sin castrar. O sea, al esterilizarlos, pues, por supuesto, se reducen muchísimo los conflictos entre ellos”.

“Pero tiene que ser un seguimiento continuo y una educación a la población. No solo se controla la población felina, sino que también mejora su bienestar y reduce el riesgo de enfermedades de salud pública (zoonóticas)”, enfatizó.

Un ejemplo que podría inspirar a Miami

Algunas ciudades de Florida ya han comenzado a adoptar modelos legales que reconocen formalmente a los cuidadores de gatos comunitarios.

La ciudad de Jacksonville tiene un plan que establece un sistema de manejo de colonias de gatos. La normativa plantea que hay cuidadores comunitarios y que las colonias bien gestionadas ayudan a reducir la eutanasia en refugios.

El programa también contempla la creación de un sistema de certificación para cuidadores, con formación sobre salud animal, manejo responsable y cooperación con veterinarios.

Un ejemplo local también podría servir como base para futuras acciones de políticos. Como trascendió en un reporte de 2024 en Florida Politics, la comisionada Danielle Cohen Higgins propuso una ordenanza para permitir la alimentación de gatos en PortMiami con programas supervisados por el condado, voluntarios capacitados, horarios específicos y control de la cantidad de alimento. El objetivo era evitar problemas sanitarios y facilitar que Miami-Dade Animal Services capturara, esterilizara y devolviera a los gatos a su entorno, integrando la participación comunitaria en una estrategia de control poblacional más efectiva y humana.

Iniciativas en Florida

En el condado Broward, el gobierno local ofrece consejos de bienestar animal para permitir programas oficiales de manejo de gatos comunitarios. El programa incluye TNVR, con el objetivo de reducir la sobrepoblación de gatos comunitarios mediante esterilización y vacunación, en lugar de retirar o sacrificar animales. Además, el condado reconoce el papel de los colony caregivers, personas de la comunidad que alimentan y monitorean a los gatos sin ser considerados sus dueños legales.

La ciudad de Delray Beach también promueve un programa comunitario conocido como “Delray Cats”, basado en TNVR. El programa sostiene que la esterilización y el retorno son una forma humana de manejar poblaciones de gatos callejeros, evitan la eutanasia masiva, reducen costos para los gobiernos locales y ayudan a mantener un equilibrio urbano y ecológico.

En el condado Palm Beach, la Ordenanza 98-22 permite formalmente programas de Trap-Neuter-Vaccinate-Return para gatos comunitarios. Según esta normativa, los gatos capturados son esterilizados, vacunados y marcados con ear-tip, y luego son devueltos al lugar donde vivían.

El objetivo es reducir la reproducción y estabilizar la población felina mientras se evita el llamado “vacuum effect”.

¿Qué es el “vacuum effect”? Cuando los gatos de una zona son retirados, el territorio queda libre y otros gatos no esterilizados llegan rápidamente a ocuparlo, lo que provoca que la población vuelva a crecer en poco tiempo. En cambio, cuando los gatos existentes son esterilizados y siguen en el lugar, la colonia deja de reproducirse y funciona como una barrera natural que impide la llegada de nuevos animales.

El código de Pinellas County (en la costa oeste de Florida) incluye disposiciones específicas para gatos comunitarios, que permiten su manejo mediante colonias supervisadas. Las normas exigen que los gatos estén esterilizados, vacunados y marcados con ear-tip y que los cuidadores les proporcionen alimento, agua y atención básica de manera responsable.

Otro ejemplo positivo lo vemos en Seminole County (al norte de Orlando), donde Animal Services trabaja con organizaciones sin fines de lucro para implementar programas TNVR. Estos programas capturan gatos comunitarios, los esterilizan, vacunan y marcan con ear-tip para luego devolverlos a su colonia. Además, reconocen la figura del “community cat caregiver” (persona que alimenta y monitorea a los gatos sin ser considerada su propietaria legal).

Asimismo, en Alachua County, una revisión del código local concluyó que alimentar gatos ferales es legal y una enmienda al código permite a los residentes albergar y alimentar gatos comunitarios. Esto refleja un enfoque en el que la comunidad participa activamente en el cuidado y manejo de las colonias.

Por otro lado, la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha señalado que, en muchos casos, los gatos comunitarios enfrentan riesgos al vivir en la calle. No obstante, la entidad reconoce que los programas de TNVR pueden ser aceptables cuando los animales reciben atención regular, alimento, atención veterinaria y viven en entornos relativamente seguros.

Ahora bien, muchas comunidades también dependen de cuidadores voluntarios que alimentan y monitorean a los gatos, ya que sin ese seguimiento sería imposible capturarlos para esterilizarlos, como advierte la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

El rol clave de la comunidad

Organizaciones como la ASPCA señalan que sin cuidadores voluntarios sería imposible realizar programas de esterilización de gran envergadura. Los voluntarios alimentan a los animales, los monitorean, facilitan su captura y contribuyen a la estabilidad de las colonias.

Muchos de estos trappers (quienes atrapan gatos para castrarlos y devolverlos a sus colonias) combinan esta labor con la de rescatista, que consiste en encontrarles un hogar seguro para que sean adoptados.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el rescatista Leonardo Diez estimó en unos mil dólares su gasto mensual para rescatar gatos, llevarlos a castrar y vacunar, alimentarlos y tenerlos en hogares temporales hasta su adopción, un proceso que puede ser largo y emocionalmente desgastante para encontrar el lugar seguro.

Y es que, lamentablemente, hay un mundo cruel que pocos conocen detrás del proceso de adopción: como advierten los rescatistas, hay muchas personas que dicen estar interesadas en adoptar, pero realmente usan a los gatos para peleas de perros, como bait animals (carnada) y para torturas. Por eso, muchos grupos de rescate en Miami piden referencias o hacen entrevistas, solicitan visitas al hogar o fotos del espacio, exigen contratos de adopción, y cobran una tarifa (no para lucrar, sino para filtrar adoptantes impulsivos y cubrir gastos médicos).

Vale destacar que la legislación local establece límites claros sobre el trato hacia los animales. Según la información oficial del condado de Miami-Dade, envenenar, ahogar, reubicar o abandonar un animal constituye crueldad animal y se considera un delito menor de primer grado. Las personas condenadas por maltrato animal pueden enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y penas de hasta cinco años de prisión.

Los gatos, además, cumplen una función ecológica importante en entornos urbanos. Como depredadores naturales de roedores, su presencia puede ayudar a reducir poblaciones de ratas.

Cómo cuidar colonias de gatos

Rescatistas y especialistas recomiendan una serie de prácticas simples para evitar conflictos con vecinos y mantener colonias saludables: alimentar en horarios específicos (preferiblemente en la noche y en una zona apartada que no moleste a los vecinos); no dejar platos permanentes; mantener el área limpia; y promover la esterilización de los animales.

La regla que muchos rescatistas repiten es eficaz: alimentar, limpiar, retirar la comida y esterilizar la colonia. Si se siguen esos principios, los conflictos legales o sanitarios son extremadamente raros.

¿Son un riesgo para la salud pública? Le preguntamos al veterinario Domínguez.

“Los riesgos para la salud pública con relación a estos gatos, en realidad, para serte sincero, no creo que sean grandes, porque lo peor que pueden transmitirle al ser humano es la rabia, y es bastante poco frecuente. La toxoplasmosis también, y lo que se conoce como el cat scratch disease, que es la bartonellosis, que es cuando hay un arañazo del gato. Y, por supuesto, los parásitos intestinales. Se sabe que los parásitos intestinales de los perros y de los gatos pueden causar daños serios en la salud pública”, comentó.

No obstante, subrayó: “En mi experiencia, en tantos y tantos años, rabia de seres humanos causada por gatos o perros, nunca he visto ninguna. Los parásitos intestinales que pueden llegar a causar algún tipo de ceguera en los niños: no he visto ninguno nunca. Y la enfermedad, la bartonellosis, creo que vi una o dos que me dé la memoria. O sea, en realidad son bajos estos riesgos”.

“Sin embargo, cuando estas colonias están bien manejadas, por supuesto que todas estas enfermedades disminuyen en un porcentaje elevado. Si ya es poco frecuente que haya algún tipo de esta enfermedad desde el punto de vista de la salud pública, cuando la colonia está bien controlada, es aún mucho más bajo el riesgo de que esas enfermedades afecten al ser humano”.

Buenas prácticas

En ciudades donde se han implementado programas comunitarios de manejo de gatos, los gobiernos locales han reducido los conflictos entre vecinos, las denuncias por maltrato animal y la saturación de refugios, lo que se traduce en menos trabajo para las entidades de gobierno local. Para las autoridades, esto representa una oportunidad de transformar un problema urbano persistente en una política pública basada en la colaboración comunitaria, el bienestar animal y la eficiencia administrativa.

Otro ejemplo de ello lo vemos en este estudio académico que analizó programas de manejo de gatos comunitarios en Hillsborough County, Florida (zona de Tampa) durante más de una década: los programas de esterilización y retorno contribuyeron a una reducción del 51% en el ingreso de gatos al refugio desde 2007 y se aumentó la tasa de animales salvados (live release rate) hasta 81,8%. El programa no solo redujo la saturación del refugio público, sino que permitió usar mejor los recursos municipales.

En una ciudad como Miami, donde la población de gatos comunitarios supera la capacidad del sistema de refugios, el desafío ya no es si el problema existe, sino cómo enfrentarlo. La evidencia apunta a un camino: programas de esterilización, regulación inteligente y participación ciudadana. Más que un dilema animal, se trata de una decisión de política pública sobre empatía, educación y saber qué tipo de ciudad se quiere construir.