lunes 9  de  marzo 2026
La buena noticia

La buena noticia: Gatos y ciencia aliados inesperados contra el cáncer de mama

La buena noticia

Un estudio internacional reveló que los tumores mamarios en gatos comparten alteraciones genéticas clave con el cáncer de mama humano, abriendo nuevas oportunidades para desarrollar tratamientos que beneficien tanto a personas como a mascotas.

La investigación, publicada en la revista Science, analizó tumores de casi 500 gatos y encontró mutaciones en genes como FBXW7 y PIK3CA, los mismos implicados en cáncer de mama en mujeres. Esto significa que los avances terapéuticos podrían avanzar en ambas direcciones: lo que se descubre en medicina humana podría ayudar a los animales, y lo que se estudie en gatos podría mejorar tratamientos para pacientes.

Este enfoque, conocido como “One Medicine”, impulsa la colaboración entre medicina humana y veterinaria, entendiendo que compartimos entorno, aire y factores de riesgo con nuestras mascotas.

Con más de 2,3 millones de casos de cáncer de mama al año en el mundo, este hallazgo representa una nueva vía de investigación que podría contribuir al desarrollo de terapias más personalizadas y efectivas.

Una noticia que demuestra que la ciencia encuentra aliados donde menos lo imaginamos… incluso en el gato que duerme tranquilo en casa.

