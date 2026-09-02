miércoles 2  de  septiembre 2026
PROTECCIÓN DE MENORES

Miami concentró 41 de los 163 menores recuperados en operativo estatal

Los niños tenían entre dos meses y 17 años; las acciones desplegadas dentro y fuera de Florida generaron tres causas penales

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anuncia los resultados de la Operación Escudo Estatal, que permitió localizar a 163 menores desaparecidos, 41 de ellos en Miami.&nbsp;

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anuncia los resultados de la Operación Escudo Estatal, que permitió localizar a 163 menores desaparecidos, 41 de ellos en Miami. 

OFICINA DEL FISCAL GENERAL DE FLORIDA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Cuarenta y uno de los 163 menores localizados durante la Operación Escudo Estatal fueron encontrados en Miami, la segunda cifra más alta entre las regiones participantes.

La movilización, desarrollada durante cinco días, combinó búsquedas sobre el terreno e información procesada en tiempo real para ubicar a niños y adolescentes reportados como desaparecidos.

Lee además
Janiel Antonio Candelaria.
JUSTICIA

Policía de Hialeah arresta a hombre acusado de hurto mayor
Imagen de referencia patrulla de policía.
VIOLENCIA JUVENIL

Arrestan a dos adolescentes tras tiroteo en la comunidad Aquabella de Hialeah

Tampa Bay encabezó el balance con 46 recuperaciones. Después de Miami aparecieron Jacksonville, con 32; Orlando, con 21; Fort Myers, con 12; Pensacola, con ocho, y Tallahassee, con tres.

Las edades oscilaron entre dos meses y 17 años. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida indicó que muchos habían atravesado situaciones de abuso, negligencia, explotación o exposición a actividades delictivas.

La información oficial no permite afirmar que todos fueran víctimas de trata de personas o secuestro. Los expedientes incluían circunstancias diferentes y cada uno requirió una evaluación individual.

El alcance superó las fronteras estatales. Las acciones condujeron a localizaciones en otros seis estados, un territorio estadounidense y 12 países.

Quienes necesitaban asistencia fueron trasladados a centros donde recibieron atención médica, servicios sociales, apoyo psicológico y acompañamiento de especialistas. Los departamentos de Niños y Familias y de Justicia Juvenil gestionaron las decisiones sobre custodia.

La Oficina de Procesamiento Estatal de la Fiscalía General y la Fiscalía de Miami-Dade actuaron como asesoras legales y asumirán tres causas por delitos graves surgidas del operativo. No se ha informado en qué jurisdicción se originó cada expediente ni la identidad de los investigados.

El resultado deja una tarea más extensa que la localización: garantizar seguimiento, entornos seguros y servicios capaces de impedir que estos menores vuelvan a desaparecer.

Temas
Te puede interesar

Acuerdo de $50 millones cierra batalla por el "condominio zombi" de Miami

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

"Ubre pobre": un vaso vacío desde Miami para contar las promesas incumplidas en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU enfrentan la amenaza de ser expulsados

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron

El cantante Ilan Chester recibe el premio al Mejor Álbum Folk en el escenario durante la pretransmisión de la 11.ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Mandalay Bay Events Center el 11 de noviembre de 2010 en Las Vegas, Nevada. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

Por Julián Varela
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.
INVERSIóN

Chevron acuerda duplicar su producción de petróleo en Venezuela

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026  (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)
ACUERDOS PETROLEROS

EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

El secretario del Tesoro Scott Bessent
FINANZAS

Tesoro de EEUU emite moneda conmemorativa con rostro de Trump