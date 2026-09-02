Tres detenidos por serie de robos comerciales en Miami-Dade y Broward

MIAMI.- Durante dos horas y media, una Dodge Caravan negra y una camioneta Ford Econoline recorrieron lentamente un sector de almacenes del oeste de Miami-Dade. Para los detectives, aquellos movimientos coincidían con la preparación de un nuevo robo.

La vigilancia terminó con el arresto de Reinier Bustillo-Gomez, de 43 años; José Solano-Montelier, de 37, y Yoandrys Cue, de 41. Los tres aparecen vinculados en los informes policiales con una cadena de asaltos a comercios registrada desde febrero en Miami-Dade y Broward.

Los sospechosos presuntamente empleaban vehículos de carga y contenedores de basura o reciclaje para retirar equipos electrónicos. En varios incidentes, individuos enmascarados fueron captados mientras entraban por áreas posteriores de los negocios.

El 31 de agosto, los agentes siguieron a los hombres cerca de la avenida 108 y la calle 17 del noroeste. Al producirse la intervención, Cue y Solano-Montelier habrían intentado escapar. Bustillo-Gomez, por su parte, trató de huir en la Caravan y presuntamente golpeó la pierna de un sargento.

Dentro de los automóviles se encontraron un pie de cabra, recipientes similares a los observados en otros hechos y prendas para ocultar el rostro. También apareció un aparato que podría funcionar como inhibidor de señales y afectar alarmas, sistemas de posicionamiento o comunicaciones inalámbricas.

Los detenidos fueron trasladados al centro correccional Turner Guilford Knight. Entre las imputaciones atribuidas al grupo figuran hurto de vehículo, posesión de herramientas para robo, resistencia y manipulación de pruebas. Los cargos específicos varían para cada implicado y deberán dirimirse individualmente.