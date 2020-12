Congresista electa María Elvira Salazar da positivo al COVID-19

"Espero que puedan perdonarme porque no he podido comunicarme a través de las redes sociales, pero me diagnosticaron COVID-19. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad, una vez que sea médicamente permitido", tuiteó Salazar.

Salazar, que derrotó en noviembre a la legisladora demócrata Donna Shalala, informó que ya salió del hospital y que comenzó su proceso de cuarentena en casa por 14 días.

La representante electa se suma a la lista de políticos locales contagiados con COVID-19, entre quienes destacan el también congresista electo Carlos Giménez, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el alcalde de Miami, Francis Suárez. Todos ya se han recuperado de la enfermedad.

El diagnóstico de Salazar se conoce en momentos en que el estado de la Florida establece cifras récords de contagios desde que comenzó la pandemia.