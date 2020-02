Congresista de Florida presenta queja contra Pelosi por conducta inapropiada

“Su conducta es inconsistente con la dignidad del Congreso, y probablemente una violación de la ley”, señaló el congresista floridano.

“Nadie está por encima de la ley”, subrayó el congresista, lo que coincide con la consigna que aludieron los demócratas durante el pasado proceso de destitución del Presidente.

“Ella debe rendir cuentas”, recalcó.

“La presidenta de la Cámara de Representantes no debe soltar sus sentimientos personales sobre el Presidente, menoscaba su conducta como líder del Congreso de los Estados Unidos” , argumentó.

La queja formal debe ser analizada por el House Committee on Ethics, cuya presidencia está en manos del representante demócrata Ted Deutch, cuyo distrito incluye una parte del condado Broward.

Por ello y más, es poco probable que la queja avance en la Cámara de Representantes que está controlada por los demócratas.

Según el expediente abierto por el congresista Gaetz, “la ley prohíbe la destrucción de documentos del Gobierno” y que la legisladora demócrata “pudo haber cometido una violación de la norma 18 U.S.C. § 2071, Section 2071 (a)” cuando rompió los papeles en el podio de la Cámara de Representantes, tan pronto el Presidente terminó su discurso y aun cuando las cámaras de televisión transmitían la imagen a todo el país.

No obstante, hay expertos legales que desestiman la queja que Pelosi pudo haber violado la ley al destruir la copia del discurso del Presidente.

“La copia del discurso no es un documento del Gobierno ni es propiedad del estado”, comentó Douglas Cox, profesor de Leyes de City of New York University, al medio Politifact.

“La copia es propiedad personal”, aludió.