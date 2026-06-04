De la disciplina a los hábitos: Aly Sánchez y Marcial Gutiérrez presentan DUK en Miami

Aly y Marcial al finalizar el evento junto a los asistentes.

El proyecto fue presentado recientemente en el Silverspot Cinema de Downtown Miami.

MIAMI. – Lo que comenzó como una conversación sobre disciplina, hábitos y transformación personal terminó convirtiéndose en DUK, una plataforma creada por los cubanos Aly Sánchez y Marcial Gutiérrez que busca ayudar a las personas a desarrollar constancia y alcanzar objetivos mediante un programa estructurado de 63 días.

El proyecto fue presentado recientemente en el Silverspot Cinema de Downtown Miami durante un encuentro que reunió a cerca de un centenar de familiares, amigos e invitados cercanos, quienes conocieron de primera mano una iniciativa que sus creadores describen como el resultado de experiencias personales marcadas por desafíos, aprendizaje y superación.

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Aly Sánchez, actriz, presentadora, empresaria y una de las creadoras de contenido más influyentes entre el público hispano en redes sociales, se embarca con este proyecto en una faceta orientada al bienestar y el desarrollo personal, convencida de que los cambios significativos comienzan con acciones pequeñas y consistentes.

Conocida por una trayectoria que abarca el humor, la actuación, la producción de contenidos y diversos proyectos empresariales, la artista encabeza junto a Gutiérrez una propuesta que busca convertir pequeñas acciones diarias en herramientas capaces de generar cambios sostenibles a largo plazo.

ALY SANCHES DUK Marcial Gutiérrez, Co-Founder & Co-CEO DUK. CORTESÍA EQUIPO DUK

Sánchez aseguró en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS sentirse agradecida y entusiasmada con esta nueva etapa profesional, que describe como una experiencia transformadora tanto en el plano personal como en el empresarial.

“Estoy feliz. Este reto me ha cambiado la vida. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje y crecimiento que me ha permitido incorporar hábitos y herramientas que hoy forman parte de mi día a día”, expresó.

Por otra parte, la también presentadora de televisión agradeció el respaldo recibido durante el desarrollo de la iniciativa, especialmente de su esposo Roberto, su familia, su socio, el equipo que trabajó en la creación de la plataforma y las personas que la acompañaron durante el lanzamiento en Miami.

“Estoy profundamente agradecida con todos los que han creído en este emprendimiento desde el principio y con quienes nos acompañaron en este arduo camino. Nada de esto habría sido posible sin ese apoyo”, añadió.

ALY SANCHES DUK Marcial Gutiérrez, Co-Founder & Co-CEO DUK. CORTESÍA EQUIPO DUK

Junto a ella se encuentra Marcial Gutiérrez, empresario y cofundador del proyecto, quien durante la conversación con nuestro medio aseguró que la idea nació de la exigencia de compartir las lecciones aprendidas durante años de crecimiento personal y profesional.

“DUK nace de la necesidad de compartir con el mundo la manera en la que dos personas que tocaron fondo de cierto modo en la vida lograron saborear el éxito”, explicó Gutiérrez durante la presentación.

La semilla de la propuesta comenzó a tomar forma durante un viaje de Aly a Houston. Fue entonces cuando su amiga Lisset Jiménez, quien conocía a ambos, consideró que compartían una visión similar sobre la disciplina, el desarrollo humano y la importancia de construir hábitos saludables.

Durante el lanzamiento, Lisset quien además fungió como conductora del evento, recordó que desde el momento en que conoció a ambos tuvo la impresión de que terminarían colaborando en un proyecto conjunto.

Según relataron durante la actividad del lanzamiento, fue ella quien facilitó el acercamiento entre los dos emprendedores, convencida de que sus experiencias y perspectivas podían complementarse y dar vida a una obra con impacto positivo en otras personas.

Tras más de un año de trabajo y desarrollo, la idea tomó forma en un app concebida para ayudar a los usuarios a incorporar hábitos sostenibles mediante tareas sencillas y progresivas.

La aplicación comienza con un programa de 63 días dividido en tres etapas de 21 días cada una. Durante ese período, los participantes trabajan seis áreas consideradas fundamentales dentro de la metodología de DUK: movimiento, nutrición, mente, lectura, hidratación y conexión social.

“DUK le da al usuario de manera estructurada y diaria el quehacer para convertirte en una persona constante que logra lo que se propone”, señaló Gutiérrez.

ALY SANCHES DUK El proyecto fue presentado recientemente en el Silverspot Cinema de Downtown Miami. CORTESÍA EQUIPO DUK

El empresario explicó que uno de los principales objetivos consiste en desmontar la percepción de que construir hábitos saludables debe ser necesariamente complicado.

“Los hábitos no cuestan mucho trabajo. Lo más difícil es sostenerlos. Nosotros buscamos simplificar ese proceso con tareas que puedan realizar tanto un niño como una persona mayor”, afirmó.

Según explicó, el programa fue diseñado para que personas de diferentes edades puedan incorporarlo a sus rutinas diarias sin necesidad de realizar cambios drásticos o asumir metas difíciles de alcanzar desde el inicio.

Además de la aplicación móvil, incluye una agenda física que permite a los usuarios registrar sus avances y dar seguimiento a sus objetivos fuera del entorno digital.

Gutiérrez sostiene que la principal diferencia radica en el trabajo simultáneo de varias áreas de la vida y no en el enfoque aislado de una sola disciplina.

“Ninguna aplicación de fitness, nutrición, meditación o productividad por separado puede lograr lo que logra DUK trabajando sus seis áreas simultáneamente. Estas seis áreas trabajadas juntas durante 63 días transforman a cualquier persona”, afirmó.

Los fundadores adelantaron además que la plataforma continuará evolucionando con nuevos contenidos, desafíos y eventos presenciales enfocados en motivación, desarrollo personal y formación de hábitos.

La herramienta ya se encuentra disponible para dispositivos iPhone y Android, mientras que los usuarios también pueden acceder a herramientas complementarias, incluida la agenda física desarrollada como parte de la estrategia.

Para Aly Sánchez y Marcial Gutiérrez, DUK representa mucho más que una aplicación. Ambos aseguran que nació de experiencias personales que los obligaron a replantearse hábitos, prioridades y objetivos. Hoy esperan que las herramientas que les ayudaron a transformar sus propias vidas puedan servir también a quienes buscan construir cambios duraderos a través de la disciplina, la constancia y el compromiso diario.