Gobernador de Florida presenta nuevo mapa electoral que daría cuatro escaños más de cara a las elecciones

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que lucha por una representación justa en el Congreso. (AFP)

MIAMI . El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes, 27 de abril, un nuevo mapa electoral que daría cuatro escaños más a los republicanos en el Congreso antes de los comicios de medio término del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado medidas similares desde el año pasado en Texas.

DeSantis, quien ha convocado al Congreso estatal a una sesión especial este martes para discutir el mapa, compartió primero con Fox News su propuesta para Florida, que en los comicios de 2024 eligió a 20 representantes federales republicanos y ocho demócratas.

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“Florida quedó menospreciada en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera dramática, y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones”, dijo el gobernador al medio. “Florida quedó menospreciado en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera dramática, y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones”, dijo el gobernador al medio.

Florida sería el octavo estado en cambiar sus mapas electorales antes de los próximos comicios legislativos de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.

El mandatario, quien ha alertado a los republicanos de que si pierden el control del Congreso sus opositores le harían un juicio político (impeachment), reiteró este domingo en Fox News que Florida debería cambiar su mapa, en particular tras el referéndum en Virginia que autorizó nuevos escaños para los demócratas.

Demócratas se oponen

Pero en Florida, los demócratas advierten de dos retos del nuevo mapa de los republicanos, el primero de ellos, una enmienda constitucional de 2010 que prohíbe el “gerrymandering político”, es decir, rediseñar distritos con fines partidistas explícitos.

Y, por otro lado, señalan que, aunque Trump triunfó en Florida desde su primera campaña presidencial en 2016, creen que hay señales de cambio tras la elección en diciembre de Eileen Higgins, la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de 30 años.

Mientras que la demócrata Emily Gregory ganó en marzo una elección especial que cambió de partido el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye Mar-a-Lago, el club de Trump.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, indicó la semana pasada que los esfuerzos de DeSantis podrían ser contraproducentes, al citar que las primarias en Texas han mostrado que los votantes han abandonado a los republicanos, en particular los latinos.

En tanto, los demócratas de Florida criticaron al gobernador por difundir apenas ahora el mapa en Fox News, pese a que la sesión especial comenzará este martes a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en Tallahassee.

“Ron DeSantis fue a Fox News a desvelar sus mapas ilegales e inconstitucionales. 'Buen chico', (dice) Trump mientras da palmadas a DeSantis en la cabeza. DeSantis está pidiendo a cada miembro en la legislatura de Florida violar sus juramentos constitucionales”, según Nikki Fried, presidenta de los demócratas de Florida, en X.

El anuncio se produce apenas una semana después de que el electorado del estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, aprobara por un estrecho margen el rediseño de sus distritos electorales bajo el mandato de la gobernadora demócrata Abigail Spanberger, una medida considerada ilegal.

Cabe recordar que los californianos aprobaron en noviembre de 2025 un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom. Iniciativas similares han sido impulsadas en Texas y después en estados de mayoría republicana como Misuri y Carolina del Norte.

FUENTE: Con información de EFE