Cónsul dominicana Geanilda Vásquez se propone abrir puertas

La cónsul anunció la realización de un censo para establecer cuántos dominicanos residen en el sur de la Florida. También anticipó la implementación de cursos en diferentes disciplinas. “Tenemos que visibilizar a los dominicanos que vivimos aquí”, afirmó la diplomática.

- ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus metas como la primera mujer en esta oficina, y sus expectativas en cuanto a la comunidad dominicana en el estado de la Florida?

Tenemos enormes desafíos y muchísimos retos, porque hemos denominado a nuestra gestión “Pasión por el servicio”, y el servicio implica no solamente los que son oficiales, que se hacen regularmente, como pasaportes, visas o poderes, o cualquier nacionalización o apostilla, sino que pretendemos que la gente se sienta que es tomada en cuenta, que tiene un lugar a donde venir. Me contaba alguien, por ejemplo, que en Suiza necesitaba un salón de belleza dominicano y llamó al consulado y dijo que debíamos tener ese banco de datos. Hay que saber quiénes somos, porque la misión de un consulado es servir a nuestros nacionales en el lugar donde estén. Este nacional tiene que saber que tiene un gobierno local que lo está tomando en cuenta, tener un consulado abierto, participativo, incluyente. Que la gente se sienta parte, que tú seas parte de esa comunidad, que quieras mantener la dominicanidad, mantener las raíces, las tradiciones, que tú entiendas que tienes que fomentar la unidad de los dominicanos en esa diáspora en donde fuese. Creo que el enfoque nuestro va más por ahí de la mano de fortalecer los servicios atendiendo algunas solicitudes de la gente para que tengamos un horario más extendido, por lo que vamos a tener dos tandas de servicios. También se quejan del parqueo, por eso vamos a poner un valet parking. Nos piden también que tengamos un servicio más rápido, como poner V.I.P., que la gente venga a Brickell, que se vaya de tiendas y vuelva por su pasaporte. Estamos trabajando en esa eficiencia en los servicios regulares, pero nuestro enfoque va más allá: al dominicano que vive aquí y que hace aportes a la economía, que manda remesas, que es importante para nuestro gobierno. En el intercambio comercial, debemos tener claro qué puede este país ofrecerle al nuestro, pero también qué puede Estados Unidos comprarnos a nosotros para equilibrar la balanza. Nosotros somos un socio estratégico para el estado de la Florida. En algunos puertos somos el socio número uno, en algunos bancos somos 80% de sus clientes. Tenemos que visibilizar a los dominicanos que vivimos aquí. Hay que incursionar en política, no importa si la persona es republicano, demócrata o independiente. El dominicano tiene un peso por su voto y puede participar en elecciones, ser comisionado, aspirar a alcalde, y participar activamente en la parte política.

- ¿Cómo se puede motivar al dominicano para que tenga una mayor representación en diferentes círculos sociales, como sí los tienen otras comunidades?

Nos proponemos dar un curso de liderazgo, de desarrollo, de hablar en público, sobre actitudes. Pero igualmente nos proponemos con el Index [Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior] dictar clases de cocina dominicana gourmet, de baile de merengue para que la gente pueda llevar a sus hijos y que aprendan español. Vamos a tener un local que estamos abriendo juntamente con el Index para darle servicio a la comunidad. Vamos a visitar a nuestra gente. Preguntar ¿qué te pasa?, ¿qué tienes? Decirles cuántas oportunidades tienen en este país que es, de verdad, el sueño americano para los dominicanos y para los latinos. ¿Cuántas becas se desperdician? ¿Cuántas oportunidades tienen sin saberlo y nadie los orienta? Si tú eres dominicano, tienes aquí en tu consulado una unidad que te oriente, que sepa decirte, si eres un joven, cómo tener acceso a una beca.

-Si uno va a Nueva York o New Jersey puede ver dominicanos por doquier. ¿Qué tanto ha crecido la comunidad dominicana en Florida?

Somos los segundos a nivel internacional y no nos vemos por eso mismo, porque estamos dispersos, porque no hay una unidad completa que te defina. Como dominicanos, tenemos organizaciones de la sociedad civil que no se conectan entre sí y tienen agendas paralelas. Entonces, la gente no nos ve. Hay otras comunidades, por ejemplo, como la haitiana, además de la cubana, que está súper organizadas. Es increíble cómo los haitianos están unificados, entonces les hacen parques, iglesias, y así el gobierno los ve porque ellos saben el peso que tienen. Sin embargo, nosotros somos muchos más. En Broward somos la primera comunidad después de la norteamericana, algo que me parece increíble. Otra cosa que tiene la comunidad dominicana, que es impresionante, es que aquí vemos una fuga de cerebros de nuestro país. Aquí viene lo mejor, profesionales, gente de mucho nivel. No quiero que se escuche mal, pero contrario a otros estados en donde la gente va a buscar, aquí el dominicano viene a traer, viene a aportar. Estuvimos hablando con la fiscal estatal y nos dijo que hay una tasa de delincuencia cero de dominicanos en el estado. Eso es maravilloso. Tenemos que dejarnos ver porque la comunidad crece. Tenemos estadísticas de 240.000 dominicanos en el sur de la Florida. Pero la Iglesia nos dice que somos unos 700.000 porque muchos vienen de Nueva York o de otras partes y no se han registrado; siguen apareciendo con su documentación de Nueva York, pero viven aquí. Para saber exactamente cuántos somos, nos proponemos realizar un censo formal de los dominicanos residentes en el sur de la Florida. Ya estamos haciendo toda la programación y vamos a hablar con la Dirección de Estadísticas de nuestro país para ver si nos da algunos elementos e instrucciones sobre cómo podemos hacerlo y podamos definir claramente cuántos dominicanos vivimos aquí en el sur del estado.

dcastrope@diariolasamericas.com

@danielcastrope