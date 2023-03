Dominicana y Costa Rica piden a la ONU acciones en Haití

"La única forma de actuar con Haití es pacificar a Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar a Haití (...), la comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití, los que están sufriendo son los pobres haitianos", dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, durante la cita en Santo Domingo.

Abinader habló del tema después de que su par costarricenste, Rodrigo Chaves, pidiera en su discurso ante la plenaria que la ONU "brinde respuesta inmediata" ante la crisis.

"Esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso a las Naciones Unidas para que se brinde respuesta inmediata a las solicitudes de Haití para que ese país vuelva a tener control, para controlar la violencia que existe en un Estado fallido", manifestó Chaves, quien subrayó que 70% del territorio de Puerto Príncipe, la capital haitiana, "está controlado por grupos criminales".

Haití -el país más pobre del continente americano- lleva años sumido en una crisis humanitaria, económica y política exacerbada desde el asesinato de Moise y acentuada por el auge de la violencia de pandillas.

Más de 500 personas fueron asesinadas por estas bandas solo en el primer trimestre de este año, de acuerdo con Naciones Unidas, que pidió en marzo el despliegue de una fuerza de apoyo especializada.

Haití pidió en octubre de 2022 ayuda internacional para enfrentar esa crisis.

Chaves consideró que el país debe pacificarse antes de considerar un llamado a elecciones: "Hay que apagar el incendio antes de preguntarnos como vamos a reconstruir esa casa".

"Señor Luis Abinader, el mundo está volviendo a ver para otro lado y a mí como costarricense no me parece justo decirle a la República Dominicana que envíe fuerzas armadas, aunque las tenga, a un país vecino. Esto es una responsabilidad mundial y no estamos atendiendo esa responsabilidad", agregó Chaves.

