Artista del Carnaval Miami imparte taller a jóvenes de Academia Mater Kiwanis

El Club Kiwanis de la Pequeña Habana también invita a los fanáticos del dominó a participar en el Torneo de Dominó Carnaval Miami del 9 al 11 de marzo

María Fernanda Vogel, Artista del Cartel del Carnaval de Miami 2026.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- María Fernanda Vogel, la artista encargada de los carteles del Carnaval Miami 2026, impartirá el taller creativo Tú Eres el Artista de Carteles, una actividad dirigida a jóvenes estudiantes de la Academia Mater Kiwanis que les permitirá conectar con el arte.

El taller tendrá lugar el lunes 9 de marzo, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Academia Mater Kiwanis 998 SW 1st Street Miami, FL 33130.

Durante el taller, los participantes aprenderán los fundamentos de la creación artística equilibrada e impactante, y recibirán orientación para desarrollar sus propias obras. La iniciativa está diseñada para inspirar a las mentes jóvenes y animarlas a explorar su creatividad mientras visualizan un futuro lleno de posibilidades.

“Espero que los estudiantes que asistan se sientan honrados, reconocidos e inspirados a imaginar un futuro donde todo sea posible para ellos. A través de este taller, quiero que comprendan que su creatividad y sus voces importan”, expresó en un comunicado María Fernanda Vogel.

Además, el evento también dará la bienvenida a Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2026, quien acompañará a los estudiantes en esta experiencia artística.

Tú Eres el Artista de Carteles cuenta con el apoyo del Club Kiwanis de la Pequeña Habana, y refleja el compromiso continuo de la organización con el empoderamiento de la juventud a través de la educación, la cultura y la participación comunitaria.

"Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a nuestra escuela al Artista del Cartel de Carnaval Miami. Oportunidades como esta permiten a nuestros estudiantes experimentar el poder del arte, la creatividad y la autoexpresión, a la vez que les recuerdan que su talento puede abrir puertas a increíbles posibilidades", expuso Eileen Hernandez, Principal, Mater Kiwanis Academy.

Torneo de Dominó

El Club Kiwanis de la Pequeña Habana también invita a los fanáticos del dominó a participar en el Torneo de Dominó Carnaval Miami, una de las tradiciones culturales más esperadas de esta festividad, que reunirá a jugadores de dominó experimentados de todo el país durante varios días de animada competencia en el corazón de la Pequeña Habana.

Celebrado en el emblemático Parque del Dominó, 1444 SW 8th Street - Miami, FL 33135, el torneo transforma un clásico pasatiempo de la comunidad en una competencia apasionada y se realizará del 9 al 11 de marzo.

Los jugadores se reúnen alrededor de las mesas para disfrutar de intensas partidas, rivalidades amistosas y muchas risas, reflejando la vibrante cultura que hace de la Pequeña Habana algo tan único.

El Torneo de Dominó Carnaval Miami forma parte de la celebración más amplia del Carnaval Miami, una serie de eventos exclusivos que recaudan fondos para apoyar los programas de la Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana que benefician a los jóvenes y las familias de la comunidad.

