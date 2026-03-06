Guaynaa: el ritmo que corona el Carnaval Miami 2026

MIAMI. En la temporada del Carnaval Miami 2026, uno de los momentos más esperados fue la coronación de Guaynaa como Rey del Carnaval, un título que simboliza no sólo su popularidad musical, sino su compromiso con la energía, la unidad y la celebración de las raíces latinas.

“Para mí representa una bendición grandísima. Estoy muy agradecido por la consideración, por el nombramiento y por la gran responsabilidad que tenemos de llevar el espectáculo al siguiente nivel”, dijo el artista puertorriqueño en un aparte con DIARIO LAS AMÉRICAS, tras su presentación oficial durante la conferencia de prensa inaugural celebrada el pasado mes de febrero en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood.

LEGADO CULTURAL Liderazgo y continuidad al frente del Carnaval de la Calle Ocho

“Así que hay muchas sorpresas en el show”, agregó con entusiasmo durante su intervención.

Su reacción no se limitó al plano profesional. También compartió el significado personal que tiene este reconocimiento.

“Es celebrar la resistencia cubana, el exilio y a toda mi gente de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Honduras, Panamá, Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico y todos los que estamos acá buscando una mejor vida”.

En esa enumeración no hubo improvisación. Hubo conciencia histórica. Guaynaa entiende que esta fiesta es un punto de encuentro para distintas generaciones de migrantes y que la música ha sido, para muchos, una forma de resistencia cultural.

Del Caguas urbano al trono del carnaval

Nacido en Puerto Rico, Jean Carlos Santiago Pérez, conocido artísticamente como Guaynaa, pertenece a una generación de intérpretes urbanos que ampliaron los límites del reguetón tradicional al incorporar fusiones con ritmos tropicales, pop y sonidos caribeños. Su irrupción en la escena musical lo posicionó rápidamente como una figura de alto impacto. Pero más allá de la viralidad, su mayor fortaleza ha sido siempre la tarima.

No es un artista estático. Es energía en vivo. Así se define y así se entrega al público.

Por eso, cuando habla del espectáculo que prepara para la Calle Ocho, lo hace con determinación.

“Voy a poner a todo el mundo a bailar en esa tarima”, aseguró.

“Nadie se va a quedar quieto”.

El espectáculo, adelantó, está diseñado para celebrar la unión latinoamericana a través del ritmo.

“Habrá muchas sorpresas”, añadió, sin revelar detalles

En esta etapa de su carrera, atraviesa un momento de consolidación artística. Tras su irrupción en la escena urbana y el impacto de sus primeros éxitos, ha buscado ampliar su propuesta, explorando fusiones y reforzando su presencia en vivo como uno de sus mayores distintivos. Su evolución no ha sido solo musical, sino también conceptual: “entiendo el escenario como un espacio de conexión directa con el público”.

Raíces y familia

Durante la conversación también habló de su familia y de lo que representa este reconocimiento en un escenario cargado de simbolismo. Reconoció el vínculo emocional que siente con el sur de la Florida y la importancia histórica de la comunidad cubana en esta ciudad.

Ser Rey del Carnaval, explicó, no es simplemente portar un título honorífico.

“Es un honor enorme para mí y para mi familia”, dijo. “Esto significa mucho, especialmente aquí en Miami”.

Esa conexión personal refuerza su visión de que el Carnaval de la Calle Ocho no es solo entretenimiento, sino una afirmación cultural colectiva.

Más allá del espectáculo

En los últimos años, Guaynaa ha consolidado una carrera que combina éxito comercial con exploración artística. Ha trabajado en fusiones que cruzan géneros y ha mantenido una presencia constante en escenarios internacionales. Sin embargo, insiste en que la esencia de su propuesta sigue siendo simple: conectar.

Ha señalado en distintas ocasiones que la música debe unir y que el baile es una forma universal de celebración. Esa filosofía se alinea con la naturaleza misma del Carnaval Miami, donde tradición y modernidad conviven en una misma avenida y por la que han desfilado figuras emblemáticas del mundo del entretenimiento.

El artista adelantó además que trabaja en una nueva colaboración que anunciará próximamente, aunque prefirió no revelar el nombre del otro intérprete.

“Se van a enterar pronto”, dijo entre risas, dejando entrever que atraviesa un momento de expansión creativa.

Ritmo como identidad

El reinado del Carnaval Miami 2026 llega en una etapa de madurez artística para el boricua. Su presencia no responde únicamente a popularidad, sino a lo que simboliza: una nueva generación de intérpretes que entiende que el ritmo es identidad y que el escenario es un espacio de encuentro.

En una urbe marcada por la mezcla cultural y el pulso caribeño, Guaynaa no llegará solo como artista principal. Asumirá la tarima principal de la icónica Calle Ocho como emblema de esa energía colectiva que se expresa a través de la música.

Este año, la invitación es clara y, como él mismo aseguró, “bailar será inevitable”.