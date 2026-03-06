viernes 6  de  marzo 2026
TEMPORADA 2026

Guaynaa: el ritmo que corona el Carnaval Miami 2026

Designado Rey del Carnaval, el intérprete boricua destaca el valor simbólico de la celebración y adelanta un espectáculo cargado de energía, sorpresas y conexión con la comunidad latina.

Jean Carlos Santiago Pérez, conocido artísticamente como Guaynaa. Rey del Carnaval Miami 2026

Jean Carlos Santiago Pérez, conocido artísticamente como Guaynaa. Rey del Carnaval Miami 2026

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. En la temporada del Carnaval Miami 2026, uno de los momentos más esperados fue la coronación de Guaynaa como Rey del Carnaval, un título que simboliza no sólo su popularidad musical, sino su compromiso con la energía, la unidad y la celebración de las raíces latinas.

“Para mí representa una bendición grandísima. Estoy muy agradecido por la consideración, por el nombramiento y por la gran responsabilidad que tenemos de llevar el espectáculo al siguiente nivel”, dijo el artista puertorriqueño en un aparte con DIARIO LAS AMÉRICAS, tras su presentación oficial durante la conferencia de prensa inaugural celebrada el pasado mes de febrero en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood.

Lee además
María Fernanda Vogel junto a su obra LLegamos bailando; póster oficial de Carnaval Miami 2026.  
IDENTIDAD VISUAL

La mirada artística que define el latido del Carnaval Miami 2026
Thomas E. Falcon, presidente actual del Club Kiwanis de la Pequeña Habana.
LEGADO CULTURAL

Liderazgo y continuidad al frente del Carnaval de la Calle Ocho

“Así que hay muchas sorpresas en el show”, agregó con entusiasmo durante su intervención.

Su reacción no se limitó al plano profesional. También compartió el significado personal que tiene este reconocimiento.

“Es celebrar la resistencia cubana, el exilio y a toda mi gente de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Honduras, Panamá, Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico y todos los que estamos acá buscando una mejor vida”.

En esa enumeración no hubo improvisación. Hubo conciencia histórica. Guaynaa entiende que esta fiesta es un punto de encuentro para distintas generaciones de migrantes y que la música ha sido, para muchos, una forma de resistencia cultural.

Del Caguas urbano al trono del carnaval

Nacido en Puerto Rico, Jean Carlos Santiago Pérez, conocido artísticamente como Guaynaa, pertenece a una generación de intérpretes urbanos que ampliaron los límites del reguetón tradicional al incorporar fusiones con ritmos tropicales, pop y sonidos caribeños. Su irrupción en la escena musical lo posicionó rápidamente como una figura de alto impacto. Pero más allá de la viralidad, su mayor fortaleza ha sido siempre la tarima.

No es un artista estático. Es energía en vivo. Así se define y así se entrega al público.

Por eso, cuando habla del espectáculo que prepara para la Calle Ocho, lo hace con determinación.

“Voy a poner a todo el mundo a bailar en esa tarima”, aseguró.

“Nadie se va a quedar quieto”.

El espectáculo, adelantó, está diseñado para celebrar la unión latinoamericana a través del ritmo.

“Habrá muchas sorpresas”, añadió, sin revelar detalles

En esta etapa de su carrera, atraviesa un momento de consolidación artística. Tras su irrupción en la escena urbana y el impacto de sus primeros éxitos, ha buscado ampliar su propuesta, explorando fusiones y reforzando su presencia en vivo como uno de sus mayores distintivos. Su evolución no ha sido solo musical, sino también conceptual: “entiendo el escenario como un espacio de conexión directa con el público”.

Raíces y familia

Durante la conversación también habló de su familia y de lo que representa este reconocimiento en un escenario cargado de simbolismo. Reconoció el vínculo emocional que siente con el sur de la Florida y la importancia histórica de la comunidad cubana en esta ciudad.

Ser Rey del Carnaval, explicó, no es simplemente portar un título honorífico.

“Es un honor enorme para mí y para mi familia”, dijo. “Esto significa mucho, especialmente aquí en Miami”.

Esa conexión personal refuerza su visión de que el Carnaval de la Calle Ocho no es solo entretenimiento, sino una afirmación cultural colectiva.

Más allá del espectáculo

En los últimos años, Guaynaa ha consolidado una carrera que combina éxito comercial con exploración artística. Ha trabajado en fusiones que cruzan géneros y ha mantenido una presencia constante en escenarios internacionales. Sin embargo, insiste en que la esencia de su propuesta sigue siendo simple: conectar.

Ha señalado en distintas ocasiones que la música debe unir y que el baile es una forma universal de celebración. Esa filosofía se alinea con la naturaleza misma del Carnaval Miami, donde tradición y modernidad conviven en una misma avenida y por la que han desfilado figuras emblemáticas del mundo del entretenimiento.

El artista adelantó además que trabaja en una nueva colaboración que anunciará próximamente, aunque prefirió no revelar el nombre del otro intérprete.

“Se van a enterar pronto”, dijo entre risas, dejando entrever que atraviesa un momento de expansión creativa.

Ritmo como identidad

El reinado del Carnaval Miami 2026 llega en una etapa de madurez artística para el boricua. Su presencia no responde únicamente a popularidad, sino a lo que simboliza: una nueva generación de intérpretes que entiende que el ritmo es identidad y que el escenario es un espacio de encuentro.

En una urbe marcada por la mezcla cultural y el pulso caribeño, Guaynaa no llegará solo como artista principal. Asumirá la tarima principal de la icónica Calle Ocho como emblema de esa energía colectiva que se expresa a través de la música.

Este año, la invitación es clara y, como él mismo aseguró, “bailar será inevitable”.

Temas
Te puede interesar

Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de Joe Carollo en caso Ball & Chain

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

Muere Roberto Álvarez, uno de los sobrevivientes del tiroteo entre militares cubanos y embarcación civil robada en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un letrero en la entrada de un negocio anuncia la búsqueda de empleados.
MERCADO LABORAL

Tormenas invernales en EEUU afectan actividad económica y empleos en febrero

El comisionado de Miami Joe Carollo durante una rueda de prensa el martes 15 de julio de 2025.
PUNTO FINAL

Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de Joe Carollo en caso Ball & Chain

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán