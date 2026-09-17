EEUU añade empresas militares cubanas y del sector del níquel a su lista de sanciones

Cubanos asisten a la concentración "Free Cuba" en Hialeah, Florida, el 24 de marzo de 2026.

WASHINGTON . El Departamento de Estado sancionó a ocho empresas que explotan yacimientos de níquel, empresas militares dedicadas a la investigación armamentística y tres altos cargos del ejército, como parte de su campaña para asfixiar económicamente a la isla comunista.

Las sanciones afectan a cuatro empresas que construyen simuladores, componentes electrónicos y programas de desarrollo en general para las fuerzas armadas cubanas, así como a tres oficiales involucrados en esas tareas.

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“Todos los objetivos sancionados hoy por el Departamento de Estado han sido designados en virtud de la orden ejecutiva (E.O.) 14404, que autoriza la imposición de sanciones a personas extranjeras que se determine que cumplen criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señala.

Fueron sancionadas las empresas Serconi, Ceproniquel, Cediniq y Pinares, todas ellas vinculadas a la extracción y utilización del níquel.

Ese rubro “constituye una fuente de ingresos fundamental para el gobierno cubano, al generar divisas mediante la explotación de sus recursos naturales, lo que sostiene al régimen en lugar de beneficiar al pueblo cubano”, explicó el Departamento de Estado.

La Administración Trump “no se quedará de brazos cruzados ante el enriquecimiento de la élite de Cuba mediante la extracción de recursos”, explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Las sanciones suponen la prohibición total de acceso al sistema financiero estadounidense, así como a empresas o ciudadanos de este país.

El Departamento de Estado explica que las empresas militares de Cuba constituyen pilares críticos para el aparato de defensa del régimen, ya que sustentan la capacidad operativa de las fuerzas armadas a través de una amplia gama de funciones industriales y técnicas.

“Las designaciones de hoy se dirigen contra estas entidades y sus directores generales por el papel directo que desempeñan en el desarrollo de las capacidades militares de Cuba”, acota.

Empresas militares sancionadas

*Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO), con sede en Cuba, implicado en el desarrollo y fabricación de simuladores y la capacitación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) y otras entidades gubernamentales de Cuba.

*Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV) con sede en Cuba, implicado en la investigación de programas para la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba (MGR).

*Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI) con sede en Cuba, implicado en programas de investigación para el desarrollo, adquisición, modernización y evaluación de armamentos de infantería.

*Centro de Investigación, Desarrollo y Producción “Grito de Baire” (GELCOM) con sede en Cuba, implicada en la elaboración de productos electrónicos y de comunicaciones.

Mandos sancionados

*Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, coronel sénior en las FAR y es el director general de SIMPRO.

*Dioglis Pedrera Arguello, capitán en las FAR y es el director general de CIDNAV.

*Julio Hurtado Betancourt, primer coronel en las FAR y es el director general de CIDAI.

Amenaza para la seguridad

Trump declaró el 29 de enero una nueva “emergencia nacional” respecto a Cuba, a la que considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, a pesar de que la isla vive una durísima crisis económica.

Estados Unidos impuso al mes siguiente un embargo petrolero y comenzó una larga batería de medidas de ahogo económico.

El gobierno cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o clave empresarial, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, Raúl Castro, de 95 años de edad, está, por su parte, inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Raúl Castro era entonces ministro de Defensa.

También han sido sancionados familiares suyos.

FUENTE: Con información de EFE/Departamento de Estado