¿Cuál sería la motivación de un nuevo aspirante a sheriff en Miami-Dade?

En un comunicado, Sánchez dijo que ha sido "abordado por docenas de colegas de la policía, funcionarios electos locales y estatales, líderes comunitarios, amigos y simpatizantes" que le han pedido que se postule.

Sostuvo que está "considerando cuidadosamente" su decisión y que anunciará su decisión final en los próximos meses.

Pero sumó: “Las políticas impulsadas por los demócratas y sus partidarios de izquierda han provocado que las ciudades estadounidenses caigan en el vandalismo, la anarquía y el caos.

"Los residentes de Miami-Dade quieren ley y orden y no lo tolerarán [el vandalismo, la anarquía y el caos].

Si Sánchez decide postularse, se unirá a una carrera que ya incluye a 10 candidatos, entre los que se encuentran siete republicanos y tres demócratas, de acuerdo con el Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

Sobresalen los nombres del demócrata Rickey L. Mitchell, un abogado y propietario de una funeraria, y el republicano Ruaman De La Rua, un oficial de policía de Miami con más de cuatro décadas de experiencia en el cumplimiento de la ley.

Fuera de la contienda se encuentra el actual director del Departamento de Policía de Miami-Dade, Alfredo ‘Freddy’ Ramírez, quien luego de supuestamente intentar suicidarse y por estos días en proceso de recuperación comunicó el retiro de su campaña. Ramírez se había postulado como demócrata.

Sánchez tiene un amplio historial en el servicio público. Ofició como comisionado de la ciudad de Miami durante 11 años y fue presidente de la Comisión durante tres años. También se desempeñó como presidente de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami-Dade.

Sánchez es un veterano del ejército y tiene una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Miami.

De 56 años, el eventual candidato al puesto de alguacil es un republicano que ha sido defensor de la ley y el orden.

En su comunicado, dijo que "creo que es hora de que alguien con experiencia y liderazgo firme tome el mando del Departamento del Sheriff", dijo Sánchez. "Estoy comprometido a mantener a nuestra comunidad segura y a proteger a nuestros ciudadanos".

La elección del sheriff del condado de Miami-Dade se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2024.

Comunicado

“Durante las últimas semanas, docenas de colegas encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios electos locales y estatales, líderes comunitarios, amigos y simpatizantes se me han acercado para pedirme que me postule para Sheriff del condado de Miami-Dade en 2024. Quiero agradecer a todos por sus palabras de aliento y apoyo. Como veterano con 36 años de experiencia en el cumplimiento de la ley en la Patrulla de Caminos de Florida, así como funcionario municipal local durante 11, sé lo que se necesita para mantener segura a nuestra comunidad. Las políticas impulsadas por los demócratas y sus partidarios de izquierda han provocado que las ciudades estadounidenses caigan en el vandalismo, la anarquía y el caos. Los residentes de Miami-Dade quieren ley y orden y no lo tolerarán. Estoy considerando cuidadosamente postularme para Sheriff y, una vez que haya tomado una decisión final, haremos un anuncio oficial. Por favor manténgase al tanto. Gracias".