lunes 15  de  junio 2026
ACCIDENTE AÉREO

Cuatro personas sobreviven a caída de helicóptero en aeropuerto de Pembroke Pines

Los ocupantes de la aeronave fueron llevados al hospital tras el accidente ocurrido poco después del despegue en North Perry Airport

Imagen referencial de un accidente aéreo.

Imagen referencial de un accidente aéreo.

CREADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

PEMBROKE PINES. – Cuatro personas fueron hospitalizadas este sábado después de que un helicóptero se precipitara a tierra poco después de despegar del Aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines.

Equipos del Departamento de Bomberos de Pembroke Pines (PPFR) acudieron a las instalaciones aeroportuarias tras recibir reportes sobre una aeronave siniestrada dentro del recinto. Al llegar, encontraron el aparato con daños de consideración.

Lee además
Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas
Imagen de referencia de la patrulla del Sheriff del condado Miami-Dade en una escena policial.
VIOLENCIA

Detectan disparos y encuentran a una mujer herida en Miami-Dade

Según la información divulgada por los rescatistas, las cuatro personas que viajaban a bordo habían logrado salir de la aeronave antes de la llegada de las unidades de emergencia y se encontraban conscientes.

Los ocupantes fueron trasladados al Memorial Regional Hospital para una evaluación médica más exhaustiva. Tres de ellos presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, mientras que el cuarto recibió atención por afectaciones menores. Todos fueron reportados en condición estable.

Datos preliminares de la Administración Federal de Aviación (FAA) apuntan a que el helicóptero involucrado era un modelo Robinson R44 y que el percance ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, instantes después de iniciar el vuelo.

North Perry Airport es una de las instalaciones de aviación general más activas del sur de Florida y es utilizado regularmente para entrenamiento de pilotos, vuelos privados y operaciones de aeronaves ligeras.

Tras el accidente, personal de emergencia aseguró el área para eliminar posibles riesgos y facilitar el trabajo de los especialistas encargados de documentar lo ocurrido.

Representantes del aeropuerto trabajaron junto a los equipos de respuesta mientras se realizaban las labores iniciales en el lugar.

Por ahora no se han divulgado detalles sobre la identidad de las causas que provocaron la caída del helicóptero. La FAA y otras agencias competentes recopilan información para conocer qué ocurrió durante los segundos posteriores al despegue.

Temas
Te puede interesar

Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Nuevas reglas facilitan intercambio de información entre bancos y autoridades federales

Florida demanda a TikTok por contenidos "adictivos" y permitir cuentas de niños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El presidente de Perú, José María Balcázar, coordinará acciones con las fuerzas de seguridad. (AFP)
ELECCIONES

Presidente de Perú reprograma su viaje a Europa ante eventuales protestas por resultados del balotaje

Imagen referencial.
ELECCIONES 2026 (PARTE I)

Voto del sur de Florida y el rumbo de la Cámara federal en noviembre

Te puede interesar

Nuevas directrices amplían el intercambio de información entre instituciones financieras y agencias federales en EEUU.
FINANZA E INMIGRACIÓN

Nuevas reglas facilitan intercambio de información entre bancos y autoridades federales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen referencial.
ACCIÓN LEGAL

Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente