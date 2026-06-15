Cuatro personas sobreviven a caída de helicóptero en aeropuerto de Pembroke Pines

PEMBROKE PINES. – Cuatro personas fueron hospitalizadas este sábado después de que un helicóptero se precipitara a tierra poco después de despegar del Aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines.

Equipos del Departamento de Bomberos de Pembroke Pines (PPFR) acudieron a las instalaciones aeroportuarias tras recibir reportes sobre una aeronave siniestrada dentro del recinto. Al llegar, encontraron el aparato con daños de consideración.

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Según la información divulgada por los rescatistas, las cuatro personas que viajaban a bordo habían logrado salir de la aeronave antes de la llegada de las unidades de emergencia y se encontraban conscientes.

Los ocupantes fueron trasladados al Memorial Regional Hospital para una evaluación médica más exhaustiva. Tres de ellos presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, mientras que el cuarto recibió atención por afectaciones menores. Todos fueron reportados en condición estable.

Datos preliminares de la Administración Federal de Aviación (FAA) apuntan a que el helicóptero involucrado era un modelo Robinson R44 y que el percance ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, instantes después de iniciar el vuelo.

North Perry Airport es una de las instalaciones de aviación general más activas del sur de Florida y es utilizado regularmente para entrenamiento de pilotos, vuelos privados y operaciones de aeronaves ligeras.

Tras el accidente, personal de emergencia aseguró el área para eliminar posibles riesgos y facilitar el trabajo de los especialistas encargados de documentar lo ocurrido.

Representantes del aeropuerto trabajaron junto a los equipos de respuesta mientras se realizaban las labores iniciales en el lugar.

Por ahora no se han divulgado detalles sobre la identidad de las causas que provocaron la caída del helicóptero. La FAA y otras agencias competentes recopilan información para conocer qué ocurrió durante los segundos posteriores al despegue.