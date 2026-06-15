Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

MIAMI. – Una emergencia registrada la mañana de este lunes en un complejo de operaciones del condado movilizó a numerosas unidades y dejó tres personas lesionadas en el suroeste de Miami-Dade, informaron las autoridades.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) respondieron al área de la 6100 SW 87th Ave tras recibir una llamada relacionada con un fuego, cuyas circunstancias continúan bajo evaluación.

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De acuerdo con los datos preliminares divulgados por la fuentes oficiales, tres personas requirieron asistencia médica como consecuencia de lo ocurrido. Uno de los afectados, un adulto con lesiones traumáticas, fue trasladado por vía terrestre al Hospital HCA Kendall para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la condición de los otros dos pacientes ni sobre la naturaleza específica de las heridas que sufrieron.

La dirección asociada al suceso corresponde a un amplio complejo que concentra varias funciones esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos del condado. En esas instalaciones operan dependencias de Miami-Dade Fire Rescue, el Departamento de Servicios Internos y el centro de radio y comunicaciones utilizado para coordinar múltiples servicios gubernamentales.

El lugar también alberga espacios destinados a logística, almacenamiento de suministros y mantenimiento de vehículos y equipos empleados por distintas agencias de Miami-Dade.

Los funcionarios no han precisado si el fuego se originó dentro de alguna de las edificaciones del complejo o en un recinto adyacente. Tampoco se ha informado si la situación provocó interrupciones en las operaciones que allí se desarrollan diariamente.

Por ahora, tampoco se ha revelado el alcance de las afectaciones materiales ni las circunstancias que dieron origen al evento.

La información disponible indica que las pesquisas continúan y que se espera determinar en los próximos días qué ocurrió exactamente en una instalación considerada clave para la operación de varios servicios del condado.