lunes 15  de  junio 2026
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Tres personas resultaron heridas durante un incidente reportado en un complejo que alberga servicios esenciales y áreas operativas del condado

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.

MIAMI-DADE FIRE RESCUE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una emergencia registrada la mañana de este lunes en un complejo de operaciones del condado movilizó a numerosas unidades y dejó tres personas lesionadas en el suroeste de Miami-Dade, informaron las autoridades.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) respondieron al área de la 6100 SW 87th Ave tras recibir una llamada relacionada con un fuego, cuyas circunstancias continúan bajo evaluación.

Lee además
La alta humedad hace sentir más calor.
CLIMA

Miami-Dade y Broward bajo aviso por calor extremo con sensación térmica de hasta 107 grados
Imagen referencial de una patrulla de la Policía de Miami.
VIOLENCIA

Buscan responsables de balacera que hirió a un adolescente en el centro de Miami

De acuerdo con los datos preliminares divulgados por la fuentes oficiales, tres personas requirieron asistencia médica como consecuencia de lo ocurrido. Uno de los afectados, un adulto con lesiones traumáticas, fue trasladado por vía terrestre al Hospital HCA Kendall para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la condición de los otros dos pacientes ni sobre la naturaleza específica de las heridas que sufrieron.

La dirección asociada al suceso corresponde a un amplio complejo que concentra varias funciones esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos del condado. En esas instalaciones operan dependencias de Miami-Dade Fire Rescue, el Departamento de Servicios Internos y el centro de radio y comunicaciones utilizado para coordinar múltiples servicios gubernamentales.

El lugar también alberga espacios destinados a logística, almacenamiento de suministros y mantenimiento de vehículos y equipos empleados por distintas agencias de Miami-Dade.

Los funcionarios no han precisado si el fuego se originó dentro de alguna de las edificaciones del complejo o en un recinto adyacente. Tampoco se ha informado si la situación provocó interrupciones en las operaciones que allí se desarrollan diariamente.

Por ahora, tampoco se ha revelado el alcance de las afectaciones materiales ni las circunstancias que dieron origen al evento.

La información disponible indica que las pesquisas continúan y que se espera determinar en los próximos días qué ocurrió exactamente en una instalación considerada clave para la operación de varios servicios del condado.

Temas
Te puede interesar

Detectan disparos y encuentran a una mujer herida en Miami-Dade

Miami abre sus puertas al Mundial con todo el fervor hispano

Daniella Levine Cava exhibe transformación de MIA a días del debut del Mundial en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California. 
SUCESOS

Muere el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Te puede interesar

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

En sectores como Wynwood, también se vive la fiesta mundialista. Vista parcial de Latin House en Throw Social Miami.
FIEBRE FUTBOLÍSTICA

Miami abre sus puertas al Mundial con todo el fervor hispano