Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las autoridades de Irán "saben lo que deben hacer" para evitar una violación del alto el fuego alcanzado a principios de abril con la mediación de Pakistán y extendido indefinidamente por el propio mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca volvió a rebajar la capacidad militar del país asiático en declaraciones a la prensa y, preguntado por qué podría constituir una violación de la tregua entre Washington y Teherán, se limitó a decir que las autoridades iraníes "saben lo que deben hacer".

GUERRA EN EL GOLFO Irán estudia respuesta de EEUU a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra

"Ya lo descubrirán", respondió ante los periodistas presentes en el Despacho Oval. "Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer", remarcó antes de reiterar que el Ejército estadounidense ha diezmado la Armada iraní, que ahora "está compuesta por botes pequeños".

"Escaramuza militar"

En esta línea, el mandatario estadounidense trató nuevamente de minimizar la ofensiva, al describirla como una "pequeña escaramuza militar". "La llamo escaramuza porque Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la ha tenido. Lo saben", señaló, un día después de haberse referido al conflicto como "miniguerra".

Trump volvió a asegurar que Teherán "quiere llegar a un acuerdo". "¿Y quién no querría? Cuando su ejército haya desaparecido por completo, podremos hacerles lo que queramos", aseguró, antes de criticar que los representantes iraníes "juegan a sus juegos". "Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hemos hablado con el presidente. No lo hemos hecho. Acabo de hablar con ellos. No hemos hablado con el presidente", relató.

El presidente presumió de que el bloqueo a los puertos iraníes es "asombroso, como una roca", por lo que "nadie va a desafiarlo", y, preguntado por la posibilidad de armar a la oposición iraní, se limitó a preguntarse "¿por qué no protestan?". "No quiero decir eso, pero sí quiero decir, la gente pregunta: ¿por qué no protestan?" declaró.

"Aceptar la realidad"

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó a las autoridades de Irán a "aceptar la realidad", "tomar una decisión sensata" y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, alegando que ello podría conducir a la "reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad" mientras que lo contrario al "aislamiento, colapso económico y una derrota total".

"Realmente no deberían poner a prueba la voluntad de Estados Unidos", declaró en una rueda de prensa en la que se refirió al Proyecto Libertad, la iniciativa "humanitaria" de la Administración Trump para facilitar la salida de buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

"Esta no es una operación ofensiva. Es una operación defensiva, y lo que eso significa es muy simple: no se dispara a menos que nos disparen primero. No los estamos atacando, pero si nos atacan a nosotros o atacan un barco, hay que responder", manifesto.

FUENTE: Con información de EFE