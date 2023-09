Cubanoamericano Daniel Pérez, nuevo presidente de la Cámara en Florida

Al aceptar la designación, el congresista expuso sus líneas como próximo orientador del órgano legislativo floridano.

“Creo en el gobierno limitado porque la historia nos ha enseñado lo que sucede cuando las personas con poder comienzan a pensar que saben más que las personas que les dieron su poder”, señaló.

Acto seguido, dijo no creer que “el gobierno estatal deba estar en el centro de la vida de las personas, pero eso no significa que no tengamos un papel que desempeñar. El gobierno debe proteger a su gente de los peligros a la vida y la propiedad, ya sea que provengan de amenazas a la seguridad pública o de desastres naturales”.

Se espera que la filosofía de gobierno limitado de Pérez tenga un impacto en la agenda legislativa de Florida, con un enfoque en la reducción de regulaciones y gastos gubernamentales, así como en la priorización de la seguridad pública y la respuesta a desastres.

"Crecí en Miami-Dade escuchando las historias de los exiliados cubanos y escuchando las historias de mis propios abuelos. Escuché sobre el miedo y la ira en sus voces mientras describían la caída de su país. Me quedé hipnotizado ante las historias de la Brigada de Asalto 2506 y su valentía frente a situaciones desesperadas", comentó.

Sumó que desde muy joven “llegué a comprender cuánto le había quitado Fidel Castro al pueblo de Cuba, y eso se arraigó en mi mente como un tipo diferente de miedo: un miedo a cómo se puede abusar del poder y eventualmente convertirlo en la pobre ideología del socialismo”.

La elección de Pérez como presidente de la Cámara fue recibida con elogios por parte de líderes republicanos. Al acto asistió el congresista federal Carlos Giménez, exalcalde de Miami-Dade.

“Confío en que [Pérez] seguirá siendo un defensor del condado de Miami-Dade, del estado de Florida, y un administrador responsable del dinero de nuestros contribuyentes”, indicó Giménez.

Pérez nació en Nueva York, pero se mudó a Florida con su familia al sector de Westchester, en Miami-Dade, la edad de seis años.

En 2017, Pérez fue elegido por primera vez en unos comicios especiales y actualmente se encuentra en su tercer mandato consecutivo representando al vecindario en el que creció.

Pérez asumirá el cargo de presidente de la Cámara en noviembre de 2024 y servirá hasta noviembre de 2026, siempre y cuando los republicanos mantengan el control de la cámara.