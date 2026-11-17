El periodista y escritor cubano Yoe Suárez fue uno de los oradores en el Pray Vote Stand Summit 2026

Hoz y Cruz , el libro más reciente del periodista y documentalista Yoe Suárez , comienza con una anécdota. La de un pastor bautista al que sus profesores le decían que la Revolución Cubana acabaría con todos los templos, la gente no los visitaría más, y que serían convertidos en almacenes para productos agrícolas.

Sin embargo, las más de 800 páginas que el autor llena con ejemplos de evangélicos resistiendo cívicamente entre 2000 y 2025, muestran una iglesia creciente y valiente. En contraste, en 2026 (año en que Ediciones Homagno y Ediciones Memoria publican el libro), el castrismo fenece de ineficiencia y crueldad.

Rodrigo Ballester, catedrático del Colegio Mathias Corvinus, considera Hoz y Cruz una “obra de referencia, colosal y minuciosa” sobre la persecución y la resistencia de los evangélicos en el totalitarismo cubano. Además, dice, el libro “ofrece una respuesta nítida a una pregunta falaz: ¿deben los cristianos implicarse en la lucha política?” A lo que contesta: “por supuesto (…), resistir a la tiranía es obedecer a Dios”.

Ese compromiso patriota que documenta Suárez en su libro lo ejerció él mismo dentro en Cuba, como periodista y cineasta. Escribió claramente contra el socialismo (algo que a la mayoría de intelectuales en su generación le da urticaria), organizó acciones ciudadanas en las calles y fuera de ellas. No en vano, como cristiano y disidente, la alemana Deutsche Welle lo calificó “voz protagónica de la sociedad civil”, y hoy aún el aparato de Inteligencia castrista le atribuye influencia en movimientos al interior del archipiélago.

Sobre las consecuencias de esa constancia cívica de Suárez Doug Bandow, exasistente del Presidente Ronald Reagan, recordó para el Acton Institute: “afrontó arrestos, confiscación de bienes, multas y dos años y medio prohibido de viajar. [En 2022, Suárez] y su familia finalmente se exiliaron en Estados Unidos”.

Ese calvario personal lo retrató en 2025 Nate Lundquist, director estadounidense y Premio Emmy, en un minidocumental hermosamente filmado sobre el cubano, su esposa y el primogénito de ambos.

A pesar de la persecución por sus ideas, Suárez se niega verse como una “víctima”; en todo caso como un enemigo del Estado totalitario. Otro David contra el gigante de las siete décadas.

En Cuba muchos “Davides” se han levantado desde la comunidad evangélica en el primer cuarto del siglo XXI. Aunque el propio autor ha reconocido que seguramente dejó involuntariamente algún nombre afuera Hoz y cruz es, lo que podríamos llamar, una obra total, abarcadora. Por allí pasan el opositor provida Oscar Elías Biscet, la Dama de Blanco Sara Marta Fonseca, escritores, artistas, pastores.

“Este libro enciclopédico es un referente no solo para comprender aspectos claves de la comunidad cristiana y el movimiento conservador en Cuba, sino también para analizar las motivaciones y el ejercicio de la resistencia cívica –especialmente desde la fuerza de la fe– frente a los totalitarismos”, ha escrito sobre el volumen Luis Leonel León, Director Ejecutivo del Cuban Studies Institute, en Miami.

Dentro de la isla, también coincide con ello el escritor Rafael Almanza: “Suárez hace una contribución a la historiografía nacional con este libro, que será citado ahora y en cualquier futuro por aquellos que estudien los temas de la fe religiosa y de la protesta política en nuestro país”.

Estas dos últimas valoraciones se encuentran en la contraportada de Hoz y cruz, junto a la del historiador y académico correspondiente de la Real Academia Española, Marcos Antonio Ramos. En sus palabras, este “gran libro llena todo un vacío en los Estudios Cubanos”.

Hoz y cruz documenta la realidad en la isla bajo el totalitarismo, pero desde un ángulo políticamente incorrecto, a contrapelo de las narrativas progresistas, estatistas y antioccidentales en boga. Recorre los 25 años que abarca, desde una perspectiva contrarrevolucionaria. Acuña términos como “Poliética” y “Mover Cívico Evangélico”, para referirse al liderazgo de esa comunidad entre la sociedad civil de 2018 a 2022 luchando contra políticas castristas como la Constitución o el Código de Familia —con acciones pacíficas como las dos mayores recogidas de firmas independientes en la historia reciente cubana.

Ese riesgo lo toma Suárez porque hoy sigue siendo el “periodista con pensamiento libre”, como lo llamara Newsweek en 2020, y el hombre de una gran curiosidad que describiera El País en 2017.

Pensando en esto, le invitamos a que se acerque a Hoz y cruz, y al valor de las voces entono al libro. Conocer la isla de la barbarie socialista a través de ellas es un verdadero privilegio.

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