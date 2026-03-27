Deering Seafood Festival: dos décadas que transformaron un espacio oculto en tradición viva del sur de Miami

Ambiente en el festival en ediciones anteriores.

Variedad de mariscos frescos y cocinados al momento durante el festival.

Los asistentes disfrutan de un día diferente en Palmetto Bay.

Una de las especiliades de la cita es el cóctel de camarones.

MIAMI . - El ritmo de la percusión caribeña avanza entre los árboles, mientras el aroma de mariscos recién preparados se mezcla con la brisa de la bahía de Biscayne. Familias que se instalan desde temprano, niños que exploran estaciones educativas y espacios recreativos y, a pocos pasos, un chef termina un plato frente al público. No es una postal lejana. Es el sur de Miami-Dade en uno de sus fines de semana más esperados del año.

Esa escena, hoy habitual para miles de asistentes, nació con un propósito mucho más simple: abrir las puertas de un lugar que durante años permaneció prácticamente invisible.

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“Cuando comenzamos, el Deering Estate estaba oculto. Muchas personas que vivían cerca ni siquiera sabían qué había dentro”, recuerda Mary Pettit, entonces directora ejecutiva de la Fundación Deering Estate y figura clave en el origen del festival en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

A partir de esa necesidad tomó forma una idea que marcaría un antes y un después.

“Rediseñamos completamente el evento y lo convertimos en una celebración temática de isla, pensada para toda la familia y alineada con la belleza del lugar”, señala.

El proyecto se articuló junto a un equipo que incluyó a Sheila Stegeles, responsable de relaciones públicas y marketing, y al entonces director del Deering Estate, Bill Irvin. Con esa base, el evento evolucionó hasta convertirse en el Deering Seafood Festival.

El concepto combinaba gastronomía, arte, entretenimiento y educación ambiental en una propuesta completa. Incluso su identidad visual respondía a ese espíritu.

“Diseñamos un logotipo con un camarón tocando batería, una langosta en una olla y un cangrejo bailando”, rememora Pettit.

La respuesta superó cualquier previsión.

“El primer año esperábamos unas 25 personas y asistieron más de 5,000”, recuerda Pettit.

Dos décadas después, el Deering Seafood Festival convoca entre 8,000 y 9,000 asistentes cada año y se posiciona como una referencia cultural del sur de Florida.

Experiencia más allà de la cocina

Aunque el marisco es el eje, el evento ha evolucionado hacia una propuesta más amplia, donde la gastronomía convive con la educación, la naturaleza y la vida comunitaria.

“Comenzó como una iniciativa para atraer personas al lugar, pero hoy es un festival muy querido en el sur de Florida”, apunta Nina M. Zanella, directora ejecutiva de The Deering Estate Foundation, Inc.

El componente culinario sigue siendo protagonista, pero no es lo único que define la jornada.

“Uno de sus aportes principales es mostrar la diversidad de los mariscos y las distintas formas en que pueden prepararse. Pero, además, conecta a las personas con el Deering Estate y con múltiples actividades dentro del recinto”.

Deering Seafood Festival Variedad de mariscos frescos y cocinados al momento durante el festival. CORTESÍA DEERING SEAFOOD FESTIVAL

Esa conexión se refuerza con áreas diseñadas para el aprendizaje.

“Existe el espacio Discovery Cove, donde los niños pueden aprender sobre biología marina, conocer especies y explorar la flora y fauna del lugar”.

El mensaje de fondo es constante.

“El festival también refuerza la misión de proteger el entorno natural y garantizar su preservación para futuras generaciones”.

A la par, las demostraciones culinarias aportan dinamismo.

“Los chefs preparan platos en vivo. Las personas pueden degustarlos y luego reciben la receta. Eso también forma parte del recorrido”, detalla Zanella.

Identidad caribeña, música en vivo y una puesta en escena que envuelve

En su vigésimo aniversario, la cita refuerza su carácter isleño con una programación pensada para estimular todos los sentidos.

“Estamos muy entusiasmados este año porque las Islas Vírgenes Británicas son el patrocinador principal. Están trayendo a sus chefs y a sus mixólogos”, detalla Zanella.

La dimensión artística es uno de los pilares del evento.

“Hay música, baile, contamos con la banda Junkanoo que recorre el lugar, y también con los ‘silk walkers’. Los más pequeños siempre quedan fascinados”.

La vivencia, según describe, tiene un efecto inmediato.

“Es como una escapada a una isla del Caribe, pero aquí mismo en nuestro patio”.

Entre las presentaciones que tendrán lugar este 2026 destacan The I Threes y Next Generation, con la participación de Sharon Marley, además de agrupaciones como Code Red y Caribbean Music Farm.

El motor humano que impulsa esta celebración a lo largo de dos décadas

Más allá del atractivo visible, el evento se sostiene sobre una estructura colectiva.

“Ha ayudado a posicionar a Palmetto Bay en el mapa. Antes era un lugar tranquilo, casi desconocido”, subraya Zanella.

Hoy, la festividad articula a múltiples actores locales.

“El municipio es muy solidario, al igual que instituciones cercanas como Westminster School. Se habilitan áreas de estacionamiento externas con transporte hacia el festival”, agrega.

Deering Seafood Festival Los asistentes disfrutan de un día diferente en Palmetto Bay. CORTESÍA DEERING SEAFOOD FESTIVAL

La dinámica invita a permanecer.

“Muchas personas traen sus sillas, se instalan y pasan el día completo disfrutando del ambiente”, comenta.

Detrás de esa organización impecable hay un esfuerzo sostenido.

“Contamos con más de 400 voluntarios. Sin ese respaldo, no sería posible”, enfatiza Zanella.

“El crecimiento de la fundación también ha sido progresivo. Comenzamos con apenas dos personas. Hoy somos cinco, pero todo lo logrado ha sido gracias al voluntariado”, explica.

Innovación, oportunidades y visión de futuro

La edición del 20 aniversario incorpora nuevas propuestas gastronómicas, espacios ampliados para niños y colaboraciones con la Universidad Internacional de Florida (FIU), que integra a estudiantes en experiencias culinarias.

Deering Seafood Festival Ambiente en el festival en ediciones anteriores. CORTESÍA DEERING SEAFOOD FESTIVAL

“Algunos participantes tienen la oportunidad de presentar sus platos y, a partir de ahí, incluso acceder a becas”, afirma Zanella.

El evento mantiene además un enfoque inclusivo, con accesibilidad conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), transporte continuo y áreas diseñadas para todas las edades.

De cara al futuro, la visión se mantiene clara.

“Siempre quisimos que fuera una celebración cultural amplia, que incluyera no solo la cultura isleña, sino también la latina”, sostiene.

El objetivo es sostener su esencia.

“Aspiramos a que se mantenga en el tiempo y que continúe siendo accesible para la comunidad”, concluye.

El Deering Seafood Festival no solo abrió un espacio al público. Veinte años después, lo convirtió en tradición, en punto de encuentro y en una celebración que cada año confirma algo esencial: que el sur de Miami también tiene su propio latido cultural. Y que, si usted es amante de los mariscos y no es alérgico a ellos, no puede perderse esta oportunidad el 12 de abril, de 10 a. m. a 6 p. m.

Fecha: 12 de abril de 2026

Horario: 10:00 a. m. – 6:00 p. m.

Dirección: Deering Estate. 16701 SW 72nd Avenue, Palmetto Bay, FL 33157

Entradas disponibles: https://deeringestate.org/events/deering-seafood-festival/